İran, ABD ve İsrail’in saldırıları ile başlayan savaşta Hürmüz Boğazı’ndan geçişleri kapattı. İran Devrim Muhafızları yaptığı son açıklamada ABD ve saldırıların ortaklarına Boğaz’dan geçiş hakkı tanımayacaklarını vurguladı.

Son olarak Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nde 3 geminin hedef alındığı öğrenildi. Saldırılara hedef olan Tayland bayraklı gemide bulunan 23 mürettebatın 3’ünden haber alınamazken ve Tayland yönetimi mürettebatın makine dairesinde olduğunu değerlendirdiklerini söyledi. Geminin kaynağı belirsiz bir cisim tarafından vurulduğu belirtiliyor. Ayrıca Japon bayraklı konteyner gemisi ve Yunanistan'a ait dökme yük gemisi hafif hasar gördü.

ABD yönetimi, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin sağlanması için gemilere donanmanın eşlik etmesini değerlendiriyor. Hürmüz Boğazı’nın kapanması petrol fiyatlarının dalgalı bir seyir izlemesine neden oluyor.

İRAN HİNDİSTAN’A İZİN Mİ VERDİ?

İran’ın Küresel petrol arzının en önemli geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndan geçiş için Hindistan’a izin verdiği iddia edildi.

Reuters’te yer alan haberde İran’ın Hindistan’a ait tankerlerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verdiği iddia edildi. Ancak yurt dışında bulunan İranlı bir kaynak bu iddiayı yalanladı.

Bezer iddia Hindistan basınında da yer aldı.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, "İran'ın Hindistan bandıralı en az 2 tankerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişine izin verdiği" iddiaları, yerel basında geniş yer buldu.

Tahran'dan ismi paylaşılmayan bir kaynak ise NDTV'ye yaptığı açıklamada, bu iddiayı reddetti.