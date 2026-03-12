Tüm emeklilerin bilmediği gizli para kesintileri: Maaş neden eksik yatıyor? 'SGK' detayı

ECZANE VE MUAYENE KATILIM PAYI
Emeklilerin en çok gözden kaçırdığı nokta sağlık kesintileridir. Çalışanlar muayene ücretini nakit öderken, emeklilerin bu borçları doğrudan maaşlarından kesilir.
Bu ay gittiğiniz doktorun muayene farkı veya aldığınız ilacın katılım payı bu ay değil, genellikle 2 ay sonraki maaşınızdan kesilir. Bu da "bu ay doktora gitmedim ama maaşım neden kesildi?" sorusuna neden olur.
"PROMOSYON BLOKESİ" VE BANKA ÜRÜN ÖDEMELERİ
Emekli promosyonu alırken imzalanan sözleşmelerde yer alan bazı maddeler, maaşın bir kısmının otomatik olarak kesilmesine neden olabilir.
Eğer bankada "Esnek Hesap" (KMH) kullandıysanız veya bankanın kredi kartı borcu varsa, maaş yattığı anda banka bu tutarı otomatik olarak çeker.
Eğer banka değişikliği yaptıysanız, eski bankanızın verdiği promosyonun "kullanılmayan günlere ait kısmı" maaşınızdan tek seferde kesilmiş olabilir.
ÖZEL HASTANE FARK ÜCRETLERİ
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel hastanelere gidildiğinde, devletin karşıladığı tutarın üzerindeki "ilave ücretler" bazen doğrudan eczane sistemi üzerinden maaş sistemine borç olarak yansıtılabilir.
İCRA KESİNTİLERİ VE NAFAKA BORÇLARI
Maaşın tamamına haciz konulamaz ancak kanunen emekli maaşının 1/4'ü (yüzde 25) icra yoluyla kesilebilir. Nafaka borçlarında bu oran değişebilir ve emeklinin rızası olmadan da maaştan kesinti yapılabilir.
YERSİZ ÖDEME VE BORÇ YAPILANDIRMALARI
Geçmişte sehven (hataen) yapılan fazla ödemeler veya prim borçları yapılandırıldıysa, SGK bu tutarları her ay düzenli olarak maaştan "Yersiz Ödeme Geri Alımı" adı altında tahsil eder. Özellikle eşinden veya anne-babasından yetim aylığı alırken durumu değişenlerde bu kesinti sık görülür.
MAAŞ KESİNTİMİ NASIL GÖRÜRÜM?
Emekliler, maaşlarındaki kuruşu kuruşuna tüm kesintileri e-Devlet üzerinden şu adımları izleyerek görebilir. e-Devlet'e giriş yapın. "Emekli Günlük Ödeme Sorgulama" veya "4A/4B/4C Emekli Aylık Bilgisi" kısmına girin. "Kesintiler" sekmesine tıklayarak hangi kaleme ne kadar para gittiğini inceleyiniz.