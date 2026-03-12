Yeniçağ Gazetesi
Tüm emeklilerin bilmediği gizli para kesintileri: Maaş neden eksik yatıyor? 'SGK' detayı

Tüm emeklilerin bilmediği gizli para kesintileri: Maaş neden eksik yatıyor? 'SGK' detayı

Milyonlarca emekli her ay bankamatiğe gittiğinde maaşının beklediğinden düşük yattığını fark ediyor. 'Zam geldi ama param nerede?' diyenler için maaş dökümündeki o görünmez kalemleri tek tek çıkardık. İşte eczaneden banka borcuna, fark edilmeden maaşınızı eriten o detaylar!

Süleyman Çay Derleyen: Süleyman Çay
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Tüm emeklilerin bilmediği gizli para kesintileri: Maaş neden eksik yatıyor? 'SGK' detayı - Resim: 1

ECZANE VE MUAYENE KATILIM PAYI

Emeklilerin en çok gözden kaçırdığı nokta sağlık kesintileridir. Çalışanlar muayene ücretini nakit öderken, emeklilerin bu borçları doğrudan maaşlarından kesilir.

1 10
Tüm emeklilerin bilmediği gizli para kesintileri: Maaş neden eksik yatıyor? 'SGK' detayı - Resim: 2

Bu ay gittiğiniz doktorun muayene farkı veya aldığınız ilacın katılım payı bu ay değil, genellikle 2 ay sonraki maaşınızdan kesilir. Bu da "bu ay doktora gitmedim ama maaşım neden kesildi?" sorusuna neden olur.

2 10
Tüm emeklilerin bilmediği gizli para kesintileri: Maaş neden eksik yatıyor? 'SGK' detayı - Resim: 3

​"PROMOSYON BLOKESİ" VE BANKA ÜRÜN ÖDEMELERİ

​Emekli promosyonu alırken imzalanan sözleşmelerde yer alan bazı maddeler, maaşın bir kısmının otomatik olarak kesilmesine neden olabilir.

3 10
Tüm emeklilerin bilmediği gizli para kesintileri: Maaş neden eksik yatıyor? 'SGK' detayı - Resim: 4

Eğer bankada "Esnek Hesap" (KMH) kullandıysanız veya bankanın kredi kartı borcu varsa, maaş yattığı anda banka bu tutarı otomatik olarak çeker.

4 10
Tüm emeklilerin bilmediği gizli para kesintileri: Maaş neden eksik yatıyor? 'SGK' detayı - Resim: 5

​Eğer banka değişikliği yaptıysanız, eski bankanızın verdiği promosyonun "kullanılmayan günlere ait kısmı" maaşınızdan tek seferde kesilmiş olabilir.

5 10
Tüm emeklilerin bilmediği gizli para kesintileri: Maaş neden eksik yatıyor? 'SGK' detayı - Resim: 6

ÖZEL HASTANE FARK ÜCRETLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel hastanelere gidildiğinde, devletin karşıladığı tutarın üzerindeki "ilave ücretler" bazen doğrudan eczane sistemi üzerinden maaş sistemine borç olarak yansıtılabilir.

6 10
Tüm emeklilerin bilmediği gizli para kesintileri: Maaş neden eksik yatıyor? 'SGK' detayı - Resim: 7

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel hastanelere gidildiğinde, devletin karşıladığı tutarın üzerindeki "ilave ücretler" bazen doğrudan eczane sistemi üzerinden maaş sistemine borç olarak yansıtılabilir.

7 10
Tüm emeklilerin bilmediği gizli para kesintileri: Maaş neden eksik yatıyor? 'SGK' detayı - Resim: 8

İCRA KESİNTİLERİ VE NAFAKA BORÇLARI

​Maaşın tamamına haciz konulamaz ancak kanunen emekli maaşının 1/4'ü (yüzde 25) icra yoluyla kesilebilir. ​Nafaka borçlarında bu oran değişebilir ve emeklinin rızası olmadan da maaştan kesinti yapılabilir.

8 10
Tüm emeklilerin bilmediği gizli para kesintileri: Maaş neden eksik yatıyor? 'SGK' detayı - Resim: 9

YERSİZ ÖDEME VE BORÇ YAPILANDIRMALARI

​Geçmişte sehven (hataen) yapılan fazla ödemeler veya prim borçları yapılandırıldıysa, SGK bu tutarları her ay düzenli olarak maaştan "Yersiz Ödeme Geri Alımı" adı altında tahsil eder. Özellikle eşinden veya anne-babasından yetim aylığı alırken durumu değişenlerde bu kesinti sık görülür.

9 10
Tüm emeklilerin bilmediği gizli para kesintileri: Maaş neden eksik yatıyor? 'SGK' detayı - Resim: 10

MAAŞ KESİNTİMİ NASIL GÖRÜRÜM?

​Emekliler, maaşlarındaki kuruşu kuruşuna tüm kesintileri e-Devlet üzerinden şu adımları izleyerek görebilir. ​e-Devlet'e giriş yapın. "Emekli Günlük Ödeme Sorgulama" veya "4A/4B/4C Emekli Aylık Bilgisi" kısmına girin. "Kesintiler" sekmesine tıklayarak hangi kaleme ne kadar para gittiğini inceleyiniz.

10 10
Kaynak: Haber Merkezi
