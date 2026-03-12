Yeniçağ Gazetesi
12 Mart 2026 Perşembe
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu: Herkes 14 Nisan'da paraları alamayacak

Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu: Herkes 14 Nisan'da paraları alamayacak

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi ödeme takvimi netleşti ancak her emekli aynı gün ödeme alamayacak. İşte ödeme takvimi...

Süleyman Çay Derleyen: Süleyman Çay
Haberi Paylaş
Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu: Herkes 14 Nisan'da paraları alamayacak - Resim: 1

32 bin TL'yi aşan açlık sınırı karşısında milyonlarca emekli 20 bin TL en düşük emekli aylığıyla geçinmeye çalışıyor. Ocak maaşında umduğunu bulamayan emekliye bayram ikramiyelerinde de kara haber gelmişti.

1 10
Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu: Herkes 14 Nisan'da paraları alamayacak - Resim: 2

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, ‘savaş’ nedeniyle emekli ikramiyelerine ek bütçe olmadığı söyleyerek zam gelmeyeceğini açıklamıştı.

2 10
Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu: Herkes 14 Nisan'da paraları alamayacak - Resim: 3

Son kulislerde ise ikramiyelere dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bin liralık zam yapabileceği müjdesi bekleniyordu. Fakat müjde haberi kara müjdeye dönüştü.

3 10
Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu: Herkes 14 Nisan'da paraları alamayacak - Resim: 4

Erdoğan partisinin grup toplantısında "Emeklilerimize müjde vermek istiyorum. Bayram ikramiyelerini bu ay vereceğiz. Emekli bayram ikramiyelerini 14 marttan itibaren ödemeye başlıyoruz" dedi.

4 10
Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu: Herkes 14 Nisan'da paraları alamayacak - Resim: 5

Bilindiği üzere müjde olarak duyurulan tarihte emekliler ikramiyelerini alamayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ödeme takvimini paylaştı.

5 10
Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu: Herkes 14 Nisan'da paraları alamayacak - Resim: 6

SSK (4A) kapsamında emekli olan vatandaşlar, normal maaş alma günlerine göre şu tarihlerde ikramiye ve maaşlarına kavuşacak:

14 Mart: Maaşlarını normalde ayın 17, 18, 19 ve 20’sinde alanlar.
15 Mart: Maaşlarını normalde ayın 21, 22 ve 23’ünde alanlar.
16 Mart: Maaşlarını normalde ayın 24, 25 ve 26’sında alanlar.

6 10
Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu: Herkes 14 Nisan'da paraları alamayacak - Resim: 7

Bağ-Kur (4B) emeklileri de ödemelerini iki grup halinde alacak:

17 Mart: Normal ödeme günü 25 ve 26 olanlar.
18 Mart: Normal ödeme günü 27 ve 28 olanlar.

7 10
Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu: Herkes 14 Nisan'da paraları alamayacak - Resim: 8

Emekli Sandığı (4C) kapsamında olan memur emeklileri için ise bekleyiş bayramın birinci gününe kadar sürecek. Memur emeklileri hem Mart ayı maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini 19 Mart 2026 tarihinde hesaplarında görecekler.

8 10
Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu: Herkes 14 Nisan'da paraları alamayacak - Resim: 9
9 10
Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu: Herkes 14 Nisan'da paraları alamayacak - Resim: 10
10 10
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro