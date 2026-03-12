Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu: Herkes 14 Nisan'da paraları alamayacak

32 bin TL'yi aşan açlık sınırı karşısında milyonlarca emekli 20 bin TL en düşük emekli aylığıyla geçinmeye çalışıyor. Ocak maaşında umduğunu bulamayan emekliye bayram ikramiyelerinde de kara haber gelmişti.
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi ödeme takvimi netleşti ancak her emekli aynı gün ödeme alamayacak. İşte ödeme takvimi...Derleyen: Süleyman Çay
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, ‘savaş’ nedeniyle emekli ikramiyelerine ek bütçe olmadığı söyleyerek zam gelmeyeceğini açıklamıştı.
Son kulislerde ise ikramiyelere dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bin liralık zam yapabileceği müjdesi bekleniyordu. Fakat müjde haberi kara müjdeye dönüştü.
Erdoğan partisinin grup toplantısında "Emeklilerimize müjde vermek istiyorum. Bayram ikramiyelerini bu ay vereceğiz. Emekli bayram ikramiyelerini 14 marttan itibaren ödemeye başlıyoruz" dedi.
Bilindiği üzere müjde olarak duyurulan tarihte emekliler ikramiyelerini alamayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ödeme takvimini paylaştı.
SSK (4A) kapsamında emekli olan vatandaşlar, normal maaş alma günlerine göre şu tarihlerde ikramiye ve maaşlarına kavuşacak:
14 Mart: Maaşlarını normalde ayın 17, 18, 19 ve 20’sinde alanlar.
15 Mart: Maaşlarını normalde ayın 21, 22 ve 23’ünde alanlar.
16 Mart: Maaşlarını normalde ayın 24, 25 ve 26’sında alanlar.
Bağ-Kur (4B) emeklileri de ödemelerini iki grup halinde alacak:
17 Mart: Normal ödeme günü 25 ve 26 olanlar.
18 Mart: Normal ödeme günü 27 ve 28 olanlar.
Emekli Sandığı (4C) kapsamında olan memur emeklileri için ise bekleyiş bayramın birinci gününe kadar sürecek. Memur emeklileri hem Mart ayı maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini 19 Mart 2026 tarihinde hesaplarında görecekler.