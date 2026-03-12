Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu: Herkes 14 Nisan'da paraları alamayacak

SSK (4A) kapsamında emekli olan vatandaşlar, normal maaş alma günlerine göre şu tarihlerde ikramiye ve maaşlarına kavuşacak:

14 Mart: Maaşlarını normalde ayın 17, 18, 19 ve 20’sinde alanlar.

15 Mart: Maaşlarını normalde ayın 21, 22 ve 23’ünde alanlar.

16 Mart: Maaşlarını normalde ayın 24, 25 ve 26’sında alanlar.