Kaynak: İHA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ağustos ayında üretici ile market fiyatları arasındaki uçuruma dikkat çekti. Tarla ile raf arasındaki fiyat farkında rekorun limonda olduğunu belirten Bayraktar, şu verileri paylaştı:

"Ağustos ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 748,4 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat farkını yüzde 380,3 ile havuç, yüzde 377,9 ile elma, yüzde 240,9 ile kabak ve yüzde 239,4 ile yeşil soğan takip etti."

Üreticiden çıkan ürünlerin markette katlanarak satıldığını vurgulayan Bayraktar, fiyat tablosunu detaylandırdı:

Limon: Üreticide 10 TL olan limon, markette 8,5 kat fazlaya 84 TL 84 kuruşa satıldı.

Havuç: Üreticide 10 TL 66 kuruş olan havuç, 4,8 kat fazlaya 51 TL 20 kuruşa satıldı.

Elma: Üreticide 18 TL 75 kuruş olan elma, 4,8 kat fazlaya 89 TL 60 kuruşa satıldı.

Kabak: Üreticide 16 TL 02 kuruş olan kabak, 3,4 kat fazlaya 54 TL 61 kuruşa satıldı.Yeşil Soğan: Üreticide 17 TL 33 kuruş olan yeşil soğan, 3,4 kat fazlaya 58 TL 83 kuruşa satıldı.

MARKETTE ZAM ŞAMPİYONU YUMURTA, İNDİRİM ŞAMPİYONU SİVRİ BİBER

Ağustos ayında markette incelenen 37 ürünün 19’unda fiyat artışı, 18’inde ise fiyat düşüşü yaşandı.

Market raflarında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 37,8 ile yumurta oldu. Yumurtadaki artışı şu ürünler izledi:

Yeşil Fasulye: Yüzde 19 artış

Yeşil Soğan: Yüzde 11,1 artış

Marul: Yüzde 10 artış

Kuru İncir: Yüzde 8,9 artış

Markette fiyatı en çok gerileyen ürün ise yüzde 34,2 düşüşle sivri biber oldu. Sivri biberi yüzde 28,9 ile kuru soğan, yüzde 24,2 ile kuru üzüm, yüzde 22 ile şeftali ve yüzde 21,2 ile kırmızı mercimek takip etti.

ÜRETİCİDE LİMON FİYATI YÜZDE 75 ÇAKILDI

Tarlada ve bahçede incelenen 29 ürünün 9'unda fiyat artışı, 13'ünde fiyat düşüşü yaşanırken, 7 üründe ise fiyatlar değişmedi.

Üreticide en sert fiyat düşüşü yüzde 75 oranıyla limonda yaşandı. Limonu sırasıyla yüzde 54,5 ile kuru soğan, yüzde 24,2 ile patates, yüzde 23 ile yeşil soğan ve yüzde 20 ile şeftali izledi.

Üreticide fiyatı en çok artan ürün de tıpkı markette olduğu gibi yumurta oldu:

Yumurta: Yüzde 39,9 artış

Marul: Yüzde 11,1 artış

Maydanoz: Yüzde 11 artış

Kuzu Eti: Yüzde 7,3 artış

Kırmızı Mercimek: Yüzde 7,2 artış

FİYAT DEĞİŞİMLERİNİN PERDE ARKASI: ARZ FAZLASI VE AFET VURDU

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, tarla ve bahçelerdeki fiyat dalgalanmalarının gerekçelerini açıklayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

Limon ve Soğan: Geçen yıldan kalan depolanmış limonlar ile yeni erkenci çeşitlerin aynı anda piyasaya girmesi fiyatları düşürdü. Kuru soğanda ise Orta Anadolu hasadının başlaması ve ithalatın sürmesi gerilemeye yol açtı.

Patates ve Şeftali: Afyonkarahisar, Denizli, Amasya, Kayseri, Niğde gibi ana merkezlerde yazlık ve orta erkenci patates sökümünün çakışması piyasada arzı artırarak fiyatları aşağı çekti. Şeftalide de Ağustos ayındaki yoğun üretim fiyatı düşürdü.

Yumurta, Marul ve Maydanoz: Yumurtadaki artışın yem, enerji ve nakliye maliyetlerinin yanı sıra plansızlıktan kaynaklandığı belirtildi. Samsun Çarşamba'da seraları su basması ve rekolte daralması beklentisi ise marul ile maydanoz fiyatlarını tırmandırdı.

"Yeşil soğanda hasat döneminin yoğunlaşmasından dolayı ürünün arzında yaşanan artış, fiyatların düşmesine sebep oldu... Çarşamba ilçesinde meydana gelen yoğun yağışlar nedeniyle seraların su altında kalması ve ürün kayıplarının yaşanması, marulda ve maydanozda arzın azalmasına ve fiyatların yükselmesine neden oldu."

TARIMSAL GİRDİLERDE YILLIK ARTIŞ: MAZOT VE GÜBRE CEBİ YAKIYOR

Ağustos ayında çiftçinin üretim maliyetlerindeki (girdi) değişimleri de paylaşan Bayraktar, gübre, yem ve akaryakıt zamlarına dikkat çekti.

Aylık bazda DAP gübresi yüzde 4,5, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 4,4, ÜRE gübresi yüzde 0,6 artarken; amonyum nitrat yüzde 5,6 düştü. Mazot fiyatı aylık yüzde 7 artış gösterdi.