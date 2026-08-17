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Küresel tarım piyasalarında gübre maliyetleri açısından yeni bir risk ortaya çıktı. Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı çevresindeki jeopolitik gerilim, azotlu gübre arzı ve lojistiğinde yaşanabilecek sorunlara ilişkin endişeleri artırırken, El Nino ihtimali de tarımsal üretim üzerindeki baskıyı güçlendirebilir.

İki riskin aynı dönemde etkisini artırması halinde çiftçiler bir taraftan yükselen gübre maliyetleriyle, diğer taraftan kuraklık, aşırı sıcaklık ve düzensiz yağışlarla karşı karşıya kalabilir.

HÜRMÜZ BOĞAZI GÜBRE PİYASASI İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Azotlu gübreler, özellikle buğday, mısır ve pirinç gibi temel tarım ürünlerinin üretiminde kritik öneme sahip.

Gübrenin ekim döneminde zamanında ve yeterli miktarda kullanılamaması verim üzerinde baskı oluşturabilir. Basra Körfezi'ndeki olası lojistik aksamalar ve üretim tesislerinde yaşanabilecek sorunlar ise küresel gübre arzını etkileyebilir.

Bu durum, gübre fiyatlarında yükseliş ve ürünlerin bulunabilirliğinde belirsizlik oluşturabilir.

TÜRKİYE AÇISINDAN RİSK DAHA YÜKSEK

Türkiye'nin azotlu gübrede ithalata bağımlı olması, küresel fiyat hareketlerini çiftçiler açısından daha önemli hale getiriyor.

Gübre maliyetlerinin yükselmesi durumunda üreticilerin önünde üç seçenek öne çıkıyor:

Daha pahalı gübre kullanarak üretime devam etmek

Gübre kullanımını azaltarak verim kaybı riskini üstlenmek

Daha düşük gübre ihtiyacı olan farklı ürünlere yönelmek

Özellikle maliyetlerin yüksek olduğu bölgelerde gübre kullanımının azaltılması, ilerleyen dönemlerde üretim miktarı ve gıda fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir.

EL NİNO RİSKİ DE TABLOYU AĞIRLAŞTIRABİLİR

Gübre piyasasındaki risklere bir de El Niño kaynaklı hava koşulları eklenebilir.

Pasifik Okyanusu'ndaki sıcaklık değişimleri, dünyanın farklı bölgelerinde yağış düzenlerinin bozulmasına, kuraklık, sel ve aşırı sıcaklık risklerinin artmasına yol açabiliyor.

Bu durum tarımsal üretimde verim kayıplarını artırırken, gübre maliyetlerindeki yükselişle birleşmesi halinde gıda piyasaları üzerindeki baskıyı daha da artırabilir.

ÇİFTÇİYİ ÇİFT YÖNLÜ MALİYET BASKISI BEKLİYOR

Gübre fiyatlarının yükselmesi üretim maliyetlerini artırırken, olumsuz hava koşulları da verim kayıplarına neden olabilir. Böyle bir tabloda üreticinin hem daha yüksek girdi maliyetiyle hem de daha düşük üretim riskiyle karşı karşıya kalması mümkün.

Bu nedenle özellikle buğday, mısır ve diğer temel ürünlerde ekim planlamalarının gübre fiyatları ve hava koşullarındaki olası değişimler dikkate alınarak yapılması önem taşıyor.

GIDA FİYATLARINDA YENİ RİSK

Gübre maliyetlerindeki yükseliş ile hava koşullarının tarımsal üretimi olumsuz etkilemesi, yalnızca çiftçiyi değil, tüketiciyi de ilgilendiriyor.

Üretim maliyetlerinin yükselmesi ve arzın daralması halinde gıda fiyatları üzerinde yeni bir yukarı yönlü baskı oluşabilir. Bu nedenle Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, küresel gübre piyasası ve El Niño ihtimali Türkiye açısından da yakından takip edilmesi gereken başlıklar arasında yer alıyor.