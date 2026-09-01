Girne faciası uçak bileti fiyatlarını uçurmuştu: Havayolu şirketlerinden peş peşe yeni kararlar

Girne açıklarında batan ve 267 kişiyi taşıyan gemide 8 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 20 kişiye ulaşmak için Akdeniz’de arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yakınlarını görmek ve KKTC’ye gitmek isteyen vatandaşların yoğun talebi sonrasında hava yolu şirketlerinden gelen ek sefer ve bilet fiyatı düzenlemeleri, 45-50 dakikalık uçuşların bilet fiyatlarının 35 bin TL’yi aşmasının ardından gelen tepkilerin sonrasında yapıldı.