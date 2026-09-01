Gemi faciasının ardından KKTC’ye gitmek isteyenlerin tepkisini çeken 35 bin TL’yi aşan uçak bileti fiyatlarına düzenleme geldi.
Girne faciası uçak bileti fiyatlarını uçurmuştu: Havayolu şirketlerinden peş peşe yeni kararlar
Gemi faciası sonrası KKTC’ye yönelen yoğun talep, kısa uçuşların bilet fiyatlarını zirveye taşıdı. Tepkilerin ardından AJet ve Pegasus’tan yeni adımlar geldi. Öte yandan bu durum, yolcuların mağduriyetine ilişkin yeni düzenlemeleri de gündeme getirdi.Kaynak: DHA
AJet ek sefer kararı alırken, Pegasus da bilet fiyatlarında yeniden düzenleme yaptı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 267 kişinin bulunduğu yolcu gemisinin alabora olması sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti.
Akdeniz’de kayıp yolcuları arama-kurtarma çalışmaları sürerken, hava yolu şirketlerinin yaşanan faciayı fırsata çevirerek 45-50 dakikalık uçuşlar için bilet fiyatlarını 35 bin TL’nin üzerine çıkarması tepki çekti.
AJET EK SEFER KARARI ALDI
Gemi faciasının ardından yakınlarını görmek amacıyla KKTC’ye gitmek isteyen vatandaşların yoğun talebi üzerine AJet, KKTC seferlerinde düzenlemeye gitti.
PEGASUS BİLET FİYATLARINI DÜZENLEDİ
Pegasus Havayolları da Girne’de gemi faciasının ardından KKTC seferlerinde düzenleme yaptı. Havayolu şirketinden alınan bilgiye göre, vatandaşların yoğun talepleri doğrultusunda bilet fiyatlarında yeniden düzenlemeye gidildi.
Pegasus, ihtiyaç halinde adaya ek seferler düzenlemeyi planladığını açıkladı.
Girne açıklarında batan ve 267 kişiyi taşıyan gemide 8 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 20 kişiye ulaşmak için Akdeniz’de arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Yakınlarını görmek ve KKTC’ye gitmek isteyen vatandaşların yoğun talebi sonrasında hava yolu şirketlerinden gelen ek sefer ve bilet fiyatı düzenlemeleri, 45-50 dakikalık uçuşların bilet fiyatlarının 35 bin TL’yi aşmasının ardından gelen tepkilerin sonrasında yapıldı.