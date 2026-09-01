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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan/ Yeniçağ



Türkiye’nin en önemli ihraç ürünlerinin başında gelen fındıkta, açıklanan alım fiyatlarına yönelik üretici tepkisi dinmiyor. Karadeniz’de hasat sonrası fiyat hayal kırıklığı yaşayan üreticilerin sesi bu kez Ordu’nun Fatsa ilçesinden yükseldi. Fatsa Ziraat Odası Delegesi Adem Yalçın, fındık fiyatlarını protesto etmek amacıyla çuvallarla topladığı fındığı güpegündüz yola döktü.

"EMEĞİMİZİN KARŞILIĞI BU DEĞİL"

Aylar süren zorlu mesainin, dik yamaçlarda verilen emeğin karşılığını alamadıklarını belirten Fatsalı üretici ve Ziraat Odası Delegesi Adem Yalçın, maliyetlerin altında ezildiklerini ifade etti. Fındık fiyatlarının üreticiyi mağdur ettiğini savunan Yalçın, tepkisini göstermek için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Çuvallara doldurduğu fındıkları yol ortasına döktü üretici, tarım politikaları ve fiyat istikrarsızlığına dikkat çekti.

"ÜRETİCİ KAN AĞLIYOR, SESİMİZİ DUYUN!"

Yola fındık dökerek hakkını arayan Adem Yalçın’ın eylemi, çevredeki diğer üreticiler ve vatandaşlar tarafından da destek gördü. Bölgede fındık fiyatlarının toplama, patoz, gübre ve işçilik maliyetlerini bile karşılamakta zorlandığını belirten yerel kaynaklar, Karadeniz insanının tek geçim kaynağının fındık olduğunu hatırlatarak yetkililere acil müdahale çağrısında bulundu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Fatsa’da gerçekleşen bu çarpıcı protestonun görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılarak Türkiye gündemine oturdu. Ülke genelindeki milyonlarca fındık üreticisinin ortak çığlığı haline gelen eylem, fındık taban fiyatları ve serbest piyasadaki fiyat baskısı tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Üreticiler, maliyet korumalı ve emeğin değerini bulan adil bir fiyatlandırma yapılana kadar seslerini duyurmaya çalışacaklarını belirtiyor.