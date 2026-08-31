Prof. Dr. Aziz Çelik emekliyi uyardı: Kademeli emekliliğin ne zaman gelebileceğini açıkladı

Bu durumun 17 ila 20 yıllık devasa bir emeklilik farkı yarattığını ve kabul edilemez olduğunu vurgulayan Çelik, 9 Eylül 1999 ile Ekim 2008 arasında sigortalı olanlar için adil bir kademeli geçiş sisteminin şart olduğunu belirtti. Ancak tüm girişim ve kamuoyu taleplerine rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile hükümet gündeminde bu konuya dair somut bir niyet, hazırlık ya da olumlu işaret bulunmadığını aktardı. Çelik, ekonomi yönetiminin "EYT'yi çıkarmakla hata yaptık" anlayışıyla hareket ettiğini ve sosyal güvenliğe ek kaynak ayırmak istemediğini dile getirdi.