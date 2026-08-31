Prof. Dr. Aziz Çelik, son dönemde kademeli emeklilik ve emekli aylıklarına yapılacak yüklü zam iddialarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak kamuoyunu uyardı. İnternet medyasında tıklanma alma amacıyla kopyala-yapıştır mantığıyla çoğaltılan bu haberlerin dayanaksız bir iyimserlik yarattığını belirten Çelik, hükümetin sosyal güvenlik harcamalarını kısma politikası yürüttüğünü ve masada herhangi bir hazırlık bulunmadığını vurguladı.
Prof. Dr. Aziz Çelik emekliyi uyardı: Kademeli emekliliğin ne zaman gelebileceğini açıkladı
Prof. Dr. Aziz Çelik, son dönemde kademeli emeklilik ve emekli aylıklarına yapılacak yüklü zam iddialarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak kamuoyunu uyardı. Çelik, kademeli emekliliğin seçimden önce gündeme gelmesinin imkansız olduğunu belirtti.Kaynak: Haber Merkezi
‘EYT YASASI ÇIKARILIRKEN DÜĞME YANLIŞ İLİKLENDİ’
Kademeli emeklilik talebinin haklı ve meşru bir zemin taşıdığını ifade eden Prof. Dr. Aziz Çelik, 2023 seçimleri öncesinde alelacele çıkarılan EYT düzenlemesinin derin bir mağduriyet yarattığını hatırlattı. Yapılan düzenlemeyle 9 Eylül 1999 öncesi işe girenlerin kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık ve 5-6 bin prim günüyle yaş şartı olmaksızın emekli edildiğini belirten Çelik, sırf işe giriş tarihi birkaç gün veya ay farklı olan 9 Eylül 1999 ve sonrası sigortalıların ise kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşını beklemek zorunda kaldığını kaydetti.
Bu durumun 17 ila 20 yıllık devasa bir emeklilik farkı yarattığını ve kabul edilemez olduğunu vurgulayan Çelik, 9 Eylül 1999 ile Ekim 2008 arasında sigortalı olanlar için adil bir kademeli geçiş sisteminin şart olduğunu belirtti. Ancak tüm girişim ve kamuoyu taleplerine rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile hükümet gündeminde bu konuya dair somut bir niyet, hazırlık ya da olumlu işaret bulunmadığını aktardı. Çelik, ekonomi yönetiminin "EYT'yi çıkarmakla hata yaptık" anlayışıyla hareket ettiğini ve sosyal güvenliğe ek kaynak ayırmak istemediğini dile getirdi.
‘KADEMELİ EMEKLİLİĞİN SEÇİMDEN ÖNCE GELMESİ İMKANSIZ’
Kademeli emekliliğin seçimden önce gündeme gelmesinin imkansız olduğunu söyleyen Çelik, “Seçime yaklaşırken gündeme gelse bile hükümet kademe için köklü ve adil bir çözüm yerine düşük maliyetli, sınırlı ve makyaj bir düzenlemeyi tercih edecektir” dedi.
‘YÜKLÜ ZAM İDDİALARI EMEKLİNİN AKLIYLA DALGA GEÇMEKTİR’
Seçim öncesinde emeklilere tek seferlik "yüklü bir zam" yapılacağı yönündeki söylentilere de sert tepki gösteren Prof. Dr. Aziz Çelik, bu rivayetlerin hiçbir ekonomik dayanağı olmadığını vurguladı. Mevcut ekonomi politikasının bütçe kısıntısı üzerine kurulduğunu hatırlatan Çelik, yakın dönemdeki uygulamaları örnek gösterdi:
Temmuz 2026'da en düşük emekli aylığı artırılırken resmi enflasyon oranı olan %17,76'nın tek bir kuruş üstüne çıkılmadığını, rakamın küsuratının dahi yuvarlanmadığını ifade etti.
Bayram ikramiyelerinin tüm toplumsal beklentiye karşın 5 bin liraya dahi tamamlanmadığını belirtti.
2023 yılından bu yana çalışan memurlara verilen seyyanen zammın, verilen sözlere rağmen memur emeklilerine yansıtılmadığını ve bu karardan geri adım atılmadığını hatırlattı.
‘ERKEN İYİMSERLİK REHAVET GETİRİR’
Yaklaşan seçim sürecinde dahi hükümetin kademeli emeklilik için köklü bir reform yerine en fazla düşük maliyetli ve sınırlı bir "makyaj" düzenlemeyi tercih edebileceğini öngören Çelik, temelsiz beklentilerin mücadeleyi zayıflatacağı konusunda uyardı. Yüksek enflasyon ve daralan bütçe koşullarında refah artışının zor olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Aziz Çelik, emeklilerin ve çalışanların hak elde edebilmesinin yolunun dayanaksız haberlere inanmaktan değil, kararlı ve örgütlü bir hak arama mücadelesi yürütmekten geçtiğini vurguladı.