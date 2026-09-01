Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 5 dev anket firmasının sonuçları ortaya çıktı: Kararsız seçmen yuvaya mı dönüyor?

5 dev anket firmasının sonuçları ortaya çıktı: Kararsız seçmen yuvaya mı dönüyor?

24 Temmuz 2026'da YENİ Parti'nin ilanıyla birlikte Türk siyasetinde yeni bir dönem başladı. Kartların adeta yeniden dağıtıldığı siyaset sahnesinde tüm seçim hesapları karıştı. Kamuoyu araştırmalarında ortaya çıkan sonuçlar arasında büyük farklar oluştu.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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5 dev anket firmasının sonuçları ortaya çıktı: Kararsız seçmen yuvaya mı dönüyor? - Resim: 1

YENİÇAĞ Temmuz ve Ağustos aylarında 5 anket firmasının sonuçlarını çıkardı. Kararsız oyların yuvaya dönüşü yeni bir konjonktürü ortaya çıkardı.

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5 dev anket firmasının sonuçları ortaya çıktı: Kararsız seçmen yuvaya mı dönüyor? - Resim: 2

Kamuoyunun ilgiyle takip ettiği anket sonuçları, sosyal, dijital ve geleneksel medyada gündem olmaya devam ediyor.

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5 dev anket firmasının sonuçları ortaya çıktı: Kararsız seçmen yuvaya mı dönüyor? - Resim: 3

'Zamanında' yapılacak genel seçimlere daha 23 ay var. Ancak vatandaşlar, siyasi gelişmelerin seçmen davranışına nasıl yansıdığını görmek amacıyla anket sonuçlarını incelemeye devam ediyor.

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5 dev anket firmasının sonuçları ortaya çıktı: Kararsız seçmen yuvaya mı dönüyor? - Resim: 4

YENİÇAĞ, temmuz ve ağustos aylarında 5 anket firmasının yaptığı anket sonuçlarını derledi.

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5 dev anket firmasının sonuçları ortaya çıktı: Kararsız seçmen yuvaya mı dönüyor? - Resim: 5

Yayımlanan anket sonuçlarında özellikle kararsız oylar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tabloda, seçmenlerin daha oturaklı tercih belirtiyor. Bu da adım adım seçime giden Türkiye'de kararsız seçmenlerin hem AK Parti hem de YENİ Parti için "yuvaya dönüşü" anlamına geliyor.

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5 dev anket firmasının sonuçları ortaya çıktı: Kararsız seçmen yuvaya mı dönüyor? - Resim: 6

İşte 5 Anket şirketinin Temmuz-Ağustos dönemlerine ilişkin verileri, partilerin 1 aylık oy değişimleri ve tüm anketlerin ortalaması...

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5 dev anket firmasının sonuçları ortaya çıktı: Kararsız seçmen yuvaya mı dönüyor? - Resim: 7

Gündemar (Temmuz)

Yeni Parti: %31,66
AK Parti: %22,50
Kararsız / Fikrim Yok: %10,67
Protesto Oy: %7,30
DEM Parti: %6,21
Zafer Partisi: %4,50
MHP: %4,25
İYİ Parti: %3,74
Yeniden Refah Partisi (YRP): %2,54
CHP: %2,41
Diğer: %1,90
Anahtar Parti: %1,81
TİP: %0,51

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5 dev anket firmasının sonuçları ortaya çıktı: Kararsız seçmen yuvaya mı dönüyor? - Resim: 8

Gündemar (Ağustos)

Yeni Parti: %38,58
AK Parti: %27,43
DEM Parti: %7,57
Zafer Partisi: %5,49
MHP: %5,18
İYİ Parti: %4,56
Yeniden Refah P.: %3,10
CHP: %2,94
Diğer: %2,32
Anahtar Parti: %2,21
TİP: %0,62

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5 dev anket firmasının sonuçları ortaya çıktı: Kararsız seçmen yuvaya mı dönüyor? - Resim: 9

Türkiye'nin Veri Haritası (Temmuz)
Yeni Parti: %31,2
AK Parti: %29,2
DEM Parti: %8,8
MHP: %7,5
CHP: %4,8
İYİ Parti: %4,2
Zafer Partisi: %3,7
Yeniden Refah: %3,6
Anahtar Parti: %1,9
Yeni Yol Partisi: %1,7
TİP: %1,0
BBP: %0,9
HÜDA PAR: %0,4
DP: %0,3
BTP: %0,3
Diğerleri: %0,5

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5 dev anket firmasının sonuçları ortaya çıktı: Kararsız seçmen yuvaya mı dönüyor? - Resim: 10

Türkiye'nin Veri Haritası (Ağustos)
%31,8 - YENİ Parti
%29,8 - AK Parti
% 9,0 - DEM Parti
% 7,3 - MHP
% 4,4 - İYİ Parti
% 4,2 - CHP
% 3,6 - Yeniden Refah Partisi
% 3,4 - ZAFER Partisi
% 1,8 - Anahtar Parti
% 1,6 - YENİ YOL Partisi
% 0,8 - TİP
% 0,8 - BBP
% 0,5 - HÜDA PAR
% 0,3 - DP
% 0,3 - BTP
% 0,4 - Diğerleri

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5 dev anket firmasının sonuçları ortaya çıktı: Kararsız seçmen yuvaya mı dönüyor? - Resim: 11

ASAL (TEMMUZ)
AK Parti: %32,5
Özgür Özel'in kuracağı parti: %22,6
CHP: %10,2
DEM Parti: %9,5
MHP: %8,0
İYİ Parti: %4,5
Zafer Partisi: %3,2
Anahtar Parti: %2,8
Yeniden Refah Partisi: %2,5
TİP: %1,2
Diğer: %3,0

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5 dev anket firmasının sonuçları ortaya çıktı: Kararsız seçmen yuvaya mı dönüyor? - Resim: 12

ASAL (AĞUSTOS)
AK Parti: %33,40
Yeni Parti: %21,20
DEM Parti: %9,50
CHP: %9,20
MHP: %8,50
İYİ Parti: %4,60
Diğer: %3,60
Zafer Partisi: %3,30
Anahtar Parti: %2,70
Yeniden Refah P.: %2,50
TİP: %1,50

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5 dev anket firmasının sonuçları ortaya çıktı: Kararsız seçmen yuvaya mı dönüyor? - Resim: 13

Genar (temmuz)

Adalet ve Kalkınma Partisi: %35,4
Cumhuriyet Halk Partisi: %15,4
Yeni Parti: %14,5
Milliyetçi Hareket Partisi: %8,5
DEM Parti: %8,3
İYİ Parti: %4,5
Zafer Partisi: %3,9
Anahtar Parti: %2,7
Yeniden Refah Partisi: %2,2
Türkiye İşçi Partisi: %1,5
Diğer: %3,1

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5 dev anket firmasının sonuçları ortaya çıktı: Kararsız seçmen yuvaya mı dönüyor? - Resim: 14

GENAR (Ağustos)
AK Parti: %34,90
Yeni parti: %19,10
DEM Parti: %10,10
MHP: %8,50
İYİ Parti: %8,30
CHP: %7,00
Diğer: %3,90
Zafer Partisi: %3,30
Anahtar Parti: %2,80
Yeniden Refah P.: %2,10

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5 dev anket firmasının sonuçları ortaya çıktı: Kararsız seçmen yuvaya mı dönüyor? - Resim: 15

AREA TEMMUZ

AK Parti: %34,2
Özgür Özel'in Partisi: %19,4
CHP: %11,8
DEM Parti: %8,7
MHP: %8,1
İYİ Parti: %6,0
Zafer Partisi: %3,5
Anahtar Parti: %2,6
TİP: %2,3
Yeniden Refah Partisi: %2,1

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5 dev anket firmasının sonuçları ortaya çıktı: Kararsız seçmen yuvaya mı dönüyor? - Resim: 16

AREA (AĞustos)
AK Parti: %34,00
Yeni Parti: %21,00
MHP: %9,00
İYİ Parti: %9,00
CHP: %9,00
DEM Parti: %7,80
Diğer: %3,70
Zafer Partisi: %3,60
Anahtar Parti: %2,20
Yeniden Refah P.: %1,70

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5 dev anket firmasının sonuçları ortaya çıktı: Kararsız seçmen yuvaya mı dönüyor? - Resim: 17

Partilerin Temmuz Ayı Ortalama Oy Oranları (%)
(5 şirketin Temmuz ayı anket ortalaması)

AK Parti: %30,76

Yeni Parti: %23,87

CHP: %8,92

DEM Parti: %8,30

MHP: %7,27

İYİ Parti: %4,59

Zafer Partisi: %3,76

Yeniden Refah Partisi: %2,59

Anahtar Parti: %2,36

Diğer: %2,12

Yeni Yol Partisi: %1,70

TİP: %1,30

BBP: %0,90

HÜDA PAR: %0,40

DP: %0,30

BTP: %0,30

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5 dev anket firmasının sonuçları ortaya çıktı: Kararsız seçmen yuvaya mı dönüyor? - Resim: 18

Partilerin Ağustos Ayı Ortalama Oy Oranları (%)
(5 şirketin Ağustos ayı anket ortalaması)

AK Parti: %31,91

Yeni Parti: %26,34

DEM Parti: %8,79

MHP: %7,70

CHP: %6,47

İYİ Parti: %6,17

Zafer Partisi: %3,82

Diğer: %2,78

Yeniden Refah Partisi: %2,60

Anahtar Parti: %2,34

Yeni Yol Partisi: %1,60

TİP: %0,97

BBP: %0,80

HÜDA PAR: %0,50

DP: %0,30

BTP: %0,30

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5 dev anket firmasının sonuçları ortaya çıktı: Kararsız seçmen yuvaya mı dönüyor? - Resim: 19

Partilerin 2 aylık ortalaması (Temmuz+Ağustos)

AK Parti %31,33
Yeni Parti %25,10
DEM Parti %8,55
CHP %7,70
MHP %7,48
İYİ Parti %5,38
Zafer Partisi %3,79
Yeniden Refah Partisi %2,59
Diğer %2,49
Anahtar Parti %2,35
Yeni Yol Partisi %1,65
TİP %1,18
BBP %0,85
HÜDA PAR %0,45
DP %0,30
BTP %0,30

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