YENİÇAĞ Temmuz ve Ağustos aylarında 5 anket firmasının sonuçlarını çıkardı. Kararsız oyların yuvaya dönüşü yeni bir konjonktürü ortaya çıkardı.
5 dev anket firmasının sonuçları ortaya çıktı: Kararsız seçmen yuvaya mı dönüyor?
24 Temmuz 2026'da YENİ Parti'nin ilanıyla birlikte Türk siyasetinde yeni bir dönem başladı. Kartların adeta yeniden dağıtıldığı siyaset sahnesinde tüm seçim hesapları karıştı. Kamuoyu araştırmalarında ortaya çıkan sonuçlar arasında büyük farklar oluştu.Aykut Metehan
Kamuoyunun ilgiyle takip ettiği anket sonuçları, sosyal, dijital ve geleneksel medyada gündem olmaya devam ediyor.
'Zamanında' yapılacak genel seçimlere daha 23 ay var. Ancak vatandaşlar, siyasi gelişmelerin seçmen davranışına nasıl yansıdığını görmek amacıyla anket sonuçlarını incelemeye devam ediyor.
YENİÇAĞ, temmuz ve ağustos aylarında 5 anket firmasının yaptığı anket sonuçlarını derledi.
Yayımlanan anket sonuçlarında özellikle kararsız oylar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tabloda, seçmenlerin daha oturaklı tercih belirtiyor. Bu da adım adım seçime giden Türkiye'de kararsız seçmenlerin hem AK Parti hem de YENİ Parti için "yuvaya dönüşü" anlamına geliyor.
İşte 5 Anket şirketinin Temmuz-Ağustos dönemlerine ilişkin verileri, partilerin 1 aylık oy değişimleri ve tüm anketlerin ortalaması...
Gündemar (Temmuz)
Yeni Parti: %31,66
AK Parti: %22,50
Kararsız / Fikrim Yok: %10,67
Protesto Oy: %7,30
DEM Parti: %6,21
Zafer Partisi: %4,50
MHP: %4,25
İYİ Parti: %3,74
Yeniden Refah Partisi (YRP): %2,54
CHP: %2,41
Diğer: %1,90
Anahtar Parti: %1,81
TİP: %0,51
Gündemar (Ağustos)
Yeni Parti: %38,58
AK Parti: %27,43
DEM Parti: %7,57
Zafer Partisi: %5,49
MHP: %5,18
İYİ Parti: %4,56
Yeniden Refah P.: %3,10
CHP: %2,94
Diğer: %2,32
Anahtar Parti: %2,21
TİP: %0,62
Türkiye'nin Veri Haritası (Temmuz)
Yeni Parti: %31,2
AK Parti: %29,2
DEM Parti: %8,8
MHP: %7,5
CHP: %4,8
İYİ Parti: %4,2
Zafer Partisi: %3,7
Yeniden Refah: %3,6
Anahtar Parti: %1,9
Yeni Yol Partisi: %1,7
TİP: %1,0
BBP: %0,9
HÜDA PAR: %0,4
DP: %0,3
BTP: %0,3
Diğerleri: %0,5
Türkiye'nin Veri Haritası (Ağustos)
%31,8 - YENİ Parti
%29,8 - AK Parti
% 9,0 - DEM Parti
% 7,3 - MHP
% 4,4 - İYİ Parti
% 4,2 - CHP
% 3,6 - Yeniden Refah Partisi
% 3,4 - ZAFER Partisi
% 1,8 - Anahtar Parti
% 1,6 - YENİ YOL Partisi
% 0,8 - TİP
% 0,8 - BBP
% 0,5 - HÜDA PAR
% 0,3 - DP
% 0,3 - BTP
% 0,4 - Diğerleri
ASAL (TEMMUZ)
AK Parti: %32,5
Özgür Özel'in kuracağı parti: %22,6
CHP: %10,2
DEM Parti: %9,5
MHP: %8,0
İYİ Parti: %4,5
Zafer Partisi: %3,2
Anahtar Parti: %2,8
Yeniden Refah Partisi: %2,5
TİP: %1,2
Diğer: %3,0
ASAL (AĞUSTOS)
AK Parti: %33,40
Yeni Parti: %21,20
DEM Parti: %9,50
CHP: %9,20
MHP: %8,50
İYİ Parti: %4,60
Diğer: %3,60
Zafer Partisi: %3,30
Anahtar Parti: %2,70
Yeniden Refah P.: %2,50
TİP: %1,50
Genar (temmuz)
Adalet ve Kalkınma Partisi: %35,4
Cumhuriyet Halk Partisi: %15,4
Yeni Parti: %14,5
Milliyetçi Hareket Partisi: %8,5
DEM Parti: %8,3
İYİ Parti: %4,5
Zafer Partisi: %3,9
Anahtar Parti: %2,7
Yeniden Refah Partisi: %2,2
Türkiye İşçi Partisi: %1,5
Diğer: %3,1
GENAR (Ağustos)
AK Parti: %34,90
Yeni parti: %19,10
DEM Parti: %10,10
MHP: %8,50
İYİ Parti: %8,30
CHP: %7,00
Diğer: %3,90
Zafer Partisi: %3,30
Anahtar Parti: %2,80
Yeniden Refah P.: %2,10
AREA TEMMUZ
AK Parti: %34,2
Özgür Özel'in Partisi: %19,4
CHP: %11,8
DEM Parti: %8,7
MHP: %8,1
İYİ Parti: %6,0
Zafer Partisi: %3,5
Anahtar Parti: %2,6
TİP: %2,3
Yeniden Refah Partisi: %2,1
AREA (AĞustos)
AK Parti: %34,00
Yeni Parti: %21,00
MHP: %9,00
İYİ Parti: %9,00
CHP: %9,00
DEM Parti: %7,80
Diğer: %3,70
Zafer Partisi: %3,60
Anahtar Parti: %2,20
Yeniden Refah P.: %1,70
Partilerin Temmuz Ayı Ortalama Oy Oranları (%)
(5 şirketin Temmuz ayı anket ortalaması)
AK Parti: %30,76
Yeni Parti: %23,87
CHP: %8,92
DEM Parti: %8,30
MHP: %7,27
İYİ Parti: %4,59
Zafer Partisi: %3,76
Yeniden Refah Partisi: %2,59
Anahtar Parti: %2,36
Diğer: %2,12
Yeni Yol Partisi: %1,70
TİP: %1,30
BBP: %0,90
HÜDA PAR: %0,40
DP: %0,30
BTP: %0,30
Partilerin Ağustos Ayı Ortalama Oy Oranları (%)
(5 şirketin Ağustos ayı anket ortalaması)
AK Parti: %31,91
Yeni Parti: %26,34
DEM Parti: %8,79
MHP: %7,70
CHP: %6,47
İYİ Parti: %6,17
Zafer Partisi: %3,82
Diğer: %2,78
Yeniden Refah Partisi: %2,60
Anahtar Parti: %2,34
Yeni Yol Partisi: %1,60
TİP: %0,97
BBP: %0,80
HÜDA PAR: %0,50
DP: %0,30
BTP: %0,30
Partilerin 2 aylık ortalaması (Temmuz+Ağustos)
AK Parti %31,33
Yeni Parti %25,10
DEM Parti %8,55
CHP %7,70
MHP %7,48
İYİ Parti %5,38
Zafer Partisi %3,79
Yeniden Refah Partisi %2,59
Diğer %2,49
Anahtar Parti %2,35
Yeni Yol Partisi %1,65
TİP %1,18
BBP %0,85
HÜDA PAR %0,45
DP %0,30
BTP %0,30