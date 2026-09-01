5 dev anket firmasının sonuçları ortaya çıktı: Kararsız seçmen yuvaya mı dönüyor?

Yayımlanan anket sonuçlarında özellikle kararsız oylar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tabloda, seçmenlerin daha oturaklı tercih belirtiyor. Bu da adım adım seçime giden Türkiye'de kararsız seçmenlerin hem AK Parti hem de YENİ Parti için "yuvaya dönüşü" anlamına geliyor.