Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (1 Eylül Salı)

Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (1 Eylül Salı)

FED Başkanı Kevin Warsh’ın şahin açıklamaları piyasaları sarstı. Küresel piyasalarda altın cephesinde %5'i aşan sert düşüş yaşanırken Kapalıçarşı'da gram altın fiyatların eylül ayının ilk gününde sert satışla başladı.

Süleyman Çay Süleyman Çay
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Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (1 Eylül Salı) - Resim: 1

ABD tarafından FED Başbakanı Kevin Warsh’ın Cuma günkü şahin mesajlarının ardından altın cephesinde sert düşüş, dolar ve petrol tarafında ise büyük artışlar dikkat çekti. Eylül ayının ilk gününde piyasalar ise merak ediliyor.

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (1 Eylül Salı) - Resim: 2

Yüzde 5 üzerinde değer kaybeden altın cephesi 4 bin 452 dolar ve 4 bin 420 dolar seviyeleri arasında sıkıştı. Değer kaybının ardından altındaki hareketlilik ise yakından takip ediliyor. Bugünkü günlük kayıp yüzde 0,29 olurken 4 bin 436 dolar seviyelerinde konumlanıyor.

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (1 Eylül Salı) - Resim: 3

Gram altın TL cephesinde de düşüşler dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta 7 bin 260 TL seviyelerini aşan gram altın 400 TL’ye varan kayıp oldu. 6 bin 877 TL seviyesi ile güne başlayan gram altın yüzde 0,30 düşüş sergiledi.

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (1 Eylül Salı) - Resim: 4

Kapalıçarşı cephesinde ise gram altın cephesinde günlük yüzde 0,33 seviyesinde düşüş gözlemlendi. Gram altın 6 bin 847 TL seviyelerinde şekilleniyor.

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (1 Eylül Salı) - Resim: 5

Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum şu şekilde;

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (1 Eylül Salı) - Resim: 6

Genel Piyasa Durumu: AÇIK • Tarih: 01/09/2026 • Saat: 07:14:44

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (1 Eylül Salı) - Resim: 7

Gram Altın (07:14:44)

Alış: 6.747,9100

Satış: 6.847,6600 (Değişim: 22.45 ▼ %-0.33)

Düşük / Yüksek: 6.841,54 / 6.893,78

Kapanış: 6.870,11

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (1 Eylül Salı) - Resim: 8

Çeyrek Altın (07:14:44)

Alış: 11.020,0000

Satış: 11.151,0000 (Değişim: 37.00 ▼ %-0.33)

Düşük / Yüksek: 11.141,00 / 11.226,00

Kapanış: 11.188,00

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (1 Eylül Salı) - Resim: 9

Yarım Altın (07:14:44)

Alış: 22.075,0000

Satış: 22.302,0000 (Değişim: 74.00 ▼ %-0.33)

Düşük / Yüksek: 22.283,00 / 22.453,00

Kapanış: 22.376,00

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (1 Eylül Salı) - Resim: 10

Tam Altın (07:14:44)

Alış: 43.844,0000

Satış: 44.475,0000 (Değişim: 146.00 ▼ %-0.33)

Düşük / Yüksek: 44.435,00 / 44.775,00

Kapanış: 44.621,00

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (1 Eylül Salı) - Resim: 11

Gremse Altın (07:14:44)

Alış: 109.187,0000

Satış: 110.897,0000 (Değişim: 364.00 ▼ %-0.33)

Düşük / Yüksek: 110.798,0000 / 111.644,0000

Kapanış: 111.261,0000

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (1 Eylül Salı) - Resim: 12

Has Altın (07:14:44)

Alış: 6.781,8200

Satış: 6.833,9900 (Değişim: 22.41 ▼ %-0.33)

Düşük / Yüksek: 6.827,92 / 6.880,12

Kapanış: 6.856,40

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (1 Eylül Salı) - Resim: 13

Dün 90 dolar sınırını aşan Brent Ham petrol fiyatı bugün yüzde 0,68 yükseliş ile 91,30 dolar seviyelerine geldi.

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (1 Eylül Salı) - Resim: 14

Dolar TL bugün sabah saatlerinde tarihi rekor seviyesine geldi. 0,06’lık bir artış ile dolar 48,27 dolar bandında konumlandı.

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