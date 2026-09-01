ABD tarafından FED Başbakanı Kevin Warsh’ın Cuma günkü şahin mesajlarının ardından altın cephesinde sert düşüş, dolar ve petrol tarafında ise büyük artışlar dikkat çekti. Eylül ayının ilk gününde piyasalar ise merak ediliyor.
Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (1 Eylül Salı)
FED Başkanı Kevin Warsh’ın şahin açıklamaları piyasaları sarstı. Küresel piyasalarda altın cephesinde %5'i aşan sert düşüş yaşanırken Kapalıçarşı'da gram altın fiyatların eylül ayının ilk gününde sert satışla başladı.Süleyman Çay
Yüzde 5 üzerinde değer kaybeden altın cephesi 4 bin 452 dolar ve 4 bin 420 dolar seviyeleri arasında sıkıştı. Değer kaybının ardından altındaki hareketlilik ise yakından takip ediliyor. Bugünkü günlük kayıp yüzde 0,29 olurken 4 bin 436 dolar seviyelerinde konumlanıyor.
Gram altın TL cephesinde de düşüşler dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta 7 bin 260 TL seviyelerini aşan gram altın 400 TL’ye varan kayıp oldu. 6 bin 877 TL seviyesi ile güne başlayan gram altın yüzde 0,30 düşüş sergiledi.
Kapalıçarşı cephesinde ise gram altın cephesinde günlük yüzde 0,33 seviyesinde düşüş gözlemlendi. Gram altın 6 bin 847 TL seviyelerinde şekilleniyor.
Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum şu şekilde;
Genel Piyasa Durumu: AÇIK • Tarih: 01/09/2026 • Saat: 07:14:44
Gram Altın (07:14:44)
Alış: 6.747,9100
Satış: 6.847,6600 (Değişim: 22.45 ▼ %-0.33)
Düşük / Yüksek: 6.841,54 / 6.893,78
Kapanış: 6.870,11
Çeyrek Altın (07:14:44)
Alış: 11.020,0000
Satış: 11.151,0000 (Değişim: 37.00 ▼ %-0.33)
Düşük / Yüksek: 11.141,00 / 11.226,00
Kapanış: 11.188,00
Yarım Altın (07:14:44)
Alış: 22.075,0000
Satış: 22.302,0000 (Değişim: 74.00 ▼ %-0.33)
Düşük / Yüksek: 22.283,00 / 22.453,00
Kapanış: 22.376,00
Tam Altın (07:14:44)
Alış: 43.844,0000
Satış: 44.475,0000 (Değişim: 146.00 ▼ %-0.33)
Düşük / Yüksek: 44.435,00 / 44.775,00
Kapanış: 44.621,00
Gremse Altın (07:14:44)
Alış: 109.187,0000
Satış: 110.897,0000 (Değişim: 364.00 ▼ %-0.33)
Düşük / Yüksek: 110.798,0000 / 111.644,0000
Kapanış: 111.261,0000
Has Altın (07:14:44)
Alış: 6.781,8200
Satış: 6.833,9900 (Değişim: 22.41 ▼ %-0.33)
Düşük / Yüksek: 6.827,92 / 6.880,12
Kapanış: 6.856,40
Dün 90 dolar sınırını aşan Brent Ham petrol fiyatı bugün yüzde 0,68 yükseliş ile 91,30 dolar seviyelerine geldi.
Dolar TL bugün sabah saatlerinde tarihi rekor seviyesine geldi. 0,06’lık bir artış ile dolar 48,27 dolar bandında konumlandı.