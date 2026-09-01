Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (1 Eylül Salı)

Yüzde 5 üzerinde değer kaybeden altın cephesi 4 bin 452 dolar ve 4 bin 420 dolar seviyeleri arasında sıkıştı. Değer kaybının ardından altındaki hareketlilik ise yakından takip ediliyor. Bugünkü günlük kayıp yüzde 0,29 olurken 4 bin 436 dolar seviyelerinde konumlanıyor.