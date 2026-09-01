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Hayat pahalılığı karşısında maaşları bile yetmeyen milyonlarca kişiye bir zam haberi daha geldi.

Üniversitelerde yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde KYK yurt ücretlerine kallavi zam geldi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin aylık ödemeleri, yeni dönemle birlikte zamlı tarife olacak.

AYLIK ÖDEME 1.590 TL OLDU

Yapılan zamla birlikte aylık 1.290 TL olan yurt ücreti 1.590 TL’ye geldi. Böylece üniversite öğrencilerinin aylık yurt gideri 300 TL artarken, ücretlerdeki artış oranı yaklaşık yüzde 23,3 olarak gerçekleşti.