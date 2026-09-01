Hayat pahalılığı karşısında maaşları bile yetmeyen milyonlarca kişiye bir zam haberi daha geldi.

Marketten otele, uçaktan derse gizli zam oyunu: Fiyat aynı miktar daha azMarketten otele, uçaktan derse gizli zam oyunu: Fiyat aynı miktar daha azEkonomi

Üniversitelerde yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde KYK yurt ücretlerine kallavi zam geldi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin aylık ödemeleri, yeni dönemle birlikte zamlı tarife olacak.

Prof. Dr. Aziz Çelik emekliyi uyardı: Kademeli emekliliğin ne zaman gelebileceğini açıkladıProf. Dr. Aziz Çelik emekliyi uyardı: Kademeli emekliliğin ne zaman gelebileceğini açıkladıGündem

AYLIK ÖDEME 1.590 TL OLDU

Yapılan zamla birlikte aylık 1.290 TL olan yurt ücreti 1.590 TL’ye geldi. Böylece üniversite öğrencilerinin aylık yurt gideri 300 TL artarken, ücretlerdeki artış oranı yaklaşık yüzde 23,3 olarak gerçekleşti.