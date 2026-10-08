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Kaynak: Haber Merkezi

Konya / Vedat Medet Yıldırım / Yeniçağ



Ankara’nın Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Konya Ereğli Devlet Hastanesi’nde görüntülendi.

Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve bir süredir Ereğli’de cezaevinde bulunan Beşikçioğlu, jandarma ekipleri eşliğinde Ereğli Devlet Hastanesi Tomografi Bölümü’nden çıkarken bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Beşikçioğlu’nun hastanede çekilen görüntüleri sosyal medyada da gündem olurken, cezaevinde kaldığı süre içerisindeki değişimi dikkat çekti.

Beşikçioğlu, Etimesgut Belediyesindeki bazı ihale, mali işlem ve imar süreçlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.