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Trendyol Süper Lig'de 7. hafta müsabakalarında görev üstlenecek hakemler netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun gerçekleştirdiği atamalar sonucunda, haftanın dokuz karşılaşmasında düdük çalacak isimler kamuoyuna duyuruldu.

Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesinde Halil Umut Meler görev yapacak. Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasındaki maç Ozan Ergün'e emanet edilirken, Beşiktaş-Kocaelispor karşılaşmasında Abdullah Buğra Taşkınsoy sahada olacak.

Samsunspor ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği mücadelede ise Oğuzhan Çakır hakem olarak görev alacak.

SÜPER LİG 7. HAFTA HAKEMLERİ KİMLER?

MHK tarafından açıklanan görevlendirme listesinde 7. haftada oynanacak dokuz karşılaşmanın hakem ekipleri yer aldı. Maçlarda görev yapacak orta hakemlerin yanı sıra yardımcı hakemler ve dördüncü hakemlerin isimleri de duyuruldu.