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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, Türkiye’de dün günlük bazda 1 milyon 104 bin 921 megavatsaat elektrik üretildi. Elektrik tüketimi ise 1 milyon 85 bin 153 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

EN YÜKSEK TÜKETİM SAAT 15.00’TE GERÇEKLEŞTİ

Saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 890 megavatsaatle 15.00’te gerçekleşti.

Günün en düşük tüketimi ise 34 bin 502 megavatsaatle 05.00’te kaydedildi.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE HİDROELEKTRİK İLK SIRADA

Günlük elektrik üretiminde ilk sırada yüzde 21,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı.

Barajlı hidroelektrik santrallerini yüzde 19,5 ile rüzgar santralleri ve yüzde 17 ile ithal kömür santralleri takip etti.

TÜRKİYE ELEKTRİK İHRACATINDA İTHALATI GERİDE BIRAKTI

Türkiye dün 20 bin 989 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirdi. Elektrik ithalatı ise 934 megavatsaat oldu.

Böylece günlük elektrik ticaretinde ihracat miktarı ithalatın oldukça üzerinde gerçekleşti.