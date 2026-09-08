Hayvancılıkta destek tablosu değişti: Hangi üretici ne kadar alacak?

Suni tohumlamayla doğan buzağı ve malaklar için ilave 1, embriyo transferi veya cinsiyeti belirlenmiş sperma uygulamasıyla doğanlar için 2,5 destek katsayısı uygulanacak. Şartları karşılayan ve genomik test yaptırılan bazı buzağılar için de ek destek sağlanacak.