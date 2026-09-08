Hayvancılık desteklerinde düzenleme yapıldı.
Hayvancılıkta destek tablosu değişti: Hangi üretici ne kadar alacak?
Hayvancılık desteklerinde 2026 yılı için yeni dönem başladı. Buzağı, malak, kuzu ve oğlak destekleri artırılırken, gebe hayvanlarda yavru atığı yaşanması halinde de üreticilere ödeme yapılacak. İşte düzenlemenin detayları...Kaynak: ANKA
"2024-2026 Yıllarında Yapılacak Hayvancılık Desteklemelerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar", Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni düzenlemeyle 2025 yılında buzağı başına bin 400, malak başına 2 bin 800 lira olarak uygulanan destek miktarları, 2026'da sırasıyla 2 bin ve 4 bin liraya çıkarıldı.
Suni tohumlamayla doğan buzağı ve malaklar için ilave 1, embriyo transferi veya cinsiyeti belirlenmiş sperma uygulamasıyla doğanlar için 2,5 destek katsayısı uygulanacak. Şartları karşılayan ve genomik test yaptırılan bazı buzağılar için de ek destek sağlanacak.
En az dört aylık kuzu ve oğlaklar için verilen destek 300 liradan 430 liraya yükseltildi. Göçer sevk kontrol noktalarında doğan kuzu ve oğlaklara 0,5; aile işletmelerinde doğan dişi kuzu ve oğlaklara ise 2 katsayı üzerinden ilave destek verilecek.
Karara ayrıca "atık desteği" dahil edildi. Buna göre, "gebe hayvanlarda yavru atığı meydana gelmesi halinde 2026 yılında sığır ve manda sahiplerine hayvan başına 20 bin lira, koyun ve keçi sahiplerine ise 4 bin lira" destek ödenecek.
Arıcılık alanındaki destekler de artırıldı. 2025'te birlik üyelerine kovan başına 140, üye olmayanlara 100 lira olarak verilen destek, 2026'da birlik üyeleri için 250, üye olmayanlar için 200 lira olacak.
Ankara keçisi desteğinde de düzenlemeye gidildi. Buna göre taban sürülerde Ankara keçisi başına 300, elit sürülerde ise 500 lira destek sağlanacak. Su ürünleri yetiştiriciliği ve hayvan gen kaynaklarının korunmasına yönelik destek tutarları da yeniden düzenlendi.
Karar, 1 Ocak 2026'dan geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.