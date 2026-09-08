Mahkeme kararıyla yeniden CHP'nin başına geldikten sonra parti içinde yaşanan büyük kopuşlara engel olamayan ve Ana muhalefet partisi konumunu kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim planı konuşulmaya başlandı.
CHP seçimlere Kılıçdaroğlu ile gidiyor
CHP'de mutlak butlan kararı sonrası partiyi kurultaya götürmesi beklenen ancak 'tedbir' kararını gerekçe göstererek kurultay yapmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP planı belli oldu.Yunus Arıkan
Gazeteci Sinan Burhan, hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Muharrem İnce'nin CHP içerisindeki hedeflerini açıkladı.
Burhan'ın söylemleri şöyle:
"Kemal Bey'in 2028 ve 2029 seçimlerine kadar partinin başında kalacağını ifade ettim."
"Muharrem İnce'nin hesabı ise "Kemal Bey bir yol kazasına uğrarsa alternatif genel başkan adayıyım" anlayışıdır. CHP'de siyaset yapmak istiyor, içinde kalan bir ukde var."
"Memleket Partisi'ni kurmasaydı belki Özgür Özel yerine Muharrem İnce CHP Genel Başkanı olacaktı; daha karizmatik konuşmaları vardı, biliyoruz."
Öte yandan geçtiğimiz gün MK Haber TV'de Gizem Fidan'a konuk olan Gürsel Tekin de dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.
"Tekin, "Kemal Bey Büyük Kurultayda partimizin adayıdır. Sakın ha partide bir kariyer düşünmeyin" diyerek kimsenin Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday çıkmaısnı istemediğini açıkça ilan etmişti"