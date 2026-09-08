Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem CHP seçimlere Kılıçdaroğlu ile gidiyor

CHP seçimlere Kılıçdaroğlu ile gidiyor

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası partiyi kurultaya götürmesi beklenen ancak 'tedbir' kararını gerekçe göstererek kurultay yapmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP planı belli oldu.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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CHP seçimlere Kılıçdaroğlu ile gidiyor - Resim: 1

Mahkeme kararıyla yeniden CHP'nin başına geldikten sonra parti içinde yaşanan büyük kopuşlara engel olamayan ve Ana muhalefet partisi konumunu kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim planı konuşulmaya başlandı.

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CHP seçimlere Kılıçdaroğlu ile gidiyor - Resim: 2

Gazeteci Sinan Burhan, hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Muharrem İnce'nin CHP içerisindeki hedeflerini açıkladı.

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CHP seçimlere Kılıçdaroğlu ile gidiyor - Resim: 3

Burhan'ın söylemleri şöyle:

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CHP seçimlere Kılıçdaroğlu ile gidiyor - Resim: 4

"Kemal Bey'in 2028 ve 2029 seçimlerine kadar partinin başında kalacağını ifade ettim."

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CHP seçimlere Kılıçdaroğlu ile gidiyor - Resim: 5

"Muharrem İnce'nin hesabı ise "Kemal Bey bir yol kazasına uğrarsa alternatif genel başkan adayıyım" anlayışıdır. CHP'de siyaset yapmak istiyor, içinde kalan bir ukde var."

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CHP seçimlere Kılıçdaroğlu ile gidiyor - Resim: 6

"Memleket Partisi'ni kurmasaydı belki Özgür Özel yerine Muharrem İnce CHP Genel Başkanı olacaktı; daha karizmatik konuşmaları vardı, biliyoruz."

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CHP seçimlere Kılıçdaroğlu ile gidiyor - Resim: 7

Öte yandan geçtiğimiz gün MK Haber TV'de Gizem Fidan'a konuk olan Gürsel Tekin de dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

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CHP seçimlere Kılıçdaroğlu ile gidiyor - Resim: 8

"Tekin, "Kemal Bey Büyük Kurultayda partimizin adayıdır. Sakın ha partide bir kariyer düşünmeyin" diyerek kimsenin Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday çıkmaısnı istemediğini açıkça ilan etmişti"

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