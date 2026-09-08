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Kaynak: AA

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,99 değer kazanarak 14.151,59 puandan tamamladı.

Endeks, yeni güne önceki kapanışa göre 0,22 puan artışla 14.151,80 puandan başladı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,25 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,26 geriledi.

EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR KİMYA, PETROL VE PLASTİK OLDU

Sektör endeksleri arasında güne en fazla yükselişle başlayan sektör yüzde 1,32 ile kimya, petrol ve plastik oldu.

Bilişim endeksi ise yüzde 2,58 ile en fazla gerileyen sektör olarak öne çıktı.

KÜRESEL PİYASALARDA JEOPOLİTİK RİSKLER İZLENİYOR

Orta Doğu'daki jeopolitik riskler küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

ABD ile İran arasındaki gerilimin sürmesi ve Hürmüz Boğazı çevresindeki arz riskleri nedeniyle kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı 97 doların üzerinde seyrediyor.

Bu nedenle bugün hisse senedi piyasalarının yönünde jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının belirleyici olmaya devam edebileceği tahmin ediliyor.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE

Analistler, enerji maliyetlerinin gerilememesi nedeniyle enflasyon risklerinin devam ettiğine dikkat çekti.

Bu çerçevede küresel merkez bankalarının şahin tutumlarını sürdürebileceğini belirten analistler, ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verisinin öneminin arttığını ifade etti.

Verinin beklentiler doğrultusunda gerçekleşip gerçekleşmemesine bağlı olarak ABD Merkez Bankasının (Fed) politika adımlarına ilişkin beklentilerde oynaklık yaşanabileceği değerlendiriliyor.

BIST 100'DE KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanı direnç, 14.000 ve 13.900 puanı ise destek olarak değerlendiriyor.