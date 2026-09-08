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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.

Buna göre ağustosta aylık en yüksek reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,17, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,93 ile külçe altında gerçekleşti.

TÜFE'YE GÖRE HANGİ YATIRIM ARACI NE KAZANDIRDI?

TÜFE ile indirgendiğinde ağustosta devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1,38, euro yüzde 1,34 ve mevduat faizi yüzde 1,05 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağladı.

Aynı dönemde dolar yüzde 0,15, BIST 100 endeksi ise yüzde 1,13 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 0,66, euro yüzde 0,61 ve mevduat faizi yüzde 0,33 oranlarında reel getiri sağlarken, dolar yüzde 0,86, BIST 100 endeksi ise yüzde 1,83 oranlarında kayba yol açtı.

ÜÇ AYLIK DÖNEMDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ DİBS'TE

Üç aylık değerlendirmede DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,46, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,77 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,98 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

ALTI AYDA EN YÜKSEK REEL GETİRİ MEVDUAT FAİZİNDE

Altı aylık değerlendirmeye göre mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,19, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,87 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

Külçe altın ise aynı dönemde Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,35, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,01 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIKTA DA ZİRVENİN SAHİBİ KÜLÇE ALTIN

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde de külçe altın öne çıktı.

Külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,73, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,49 oranında reel getiri sağlayarak yıllık bazda yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

YILLIK BAZDA DOLAR VE EURO KAYBETTİRDİ

Yıllık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 4,21, mevduat faizi (brüt) yüzde 3,35 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağladı.

Buna karşılık BIST 100 endeksi yüzde 0,20, dolar yüzde 8,36, euro ise yüzde 8,68 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 1,39, mevduat faizi (brüt) ise yüzde 0,56 oranlarında reel getiri sağladı.

Aynı dönemde BIST 100 endeksi yüzde 2,90, dolar yüzde 10,84, euro ise yüzde 11,16 oranlarında yatırımcısının kayba uğramasına yol açtı.