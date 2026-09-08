Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla ifade vermesi gündemdeki yerini koruyor. Ahmet Davutoğlu, adliye çıkışında yaptığı açıklamada sözlerinin arkasında olduğunu söyleyerek "Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir başbakan, düşüncelerini dile getirdiği için ifadeye çağırıldı" demişti.

AK Partili Mehmet Metiner, Ahmet Davutoğlu’na yönelik yaptığı değerlendirmede, Davutoğlu’nun kullandığı ifadelerin yanlış ve üslubunun da “son derece nahoş” olduğunu söyledi.

Davutoğlu’nun genel başkanlık görevini bıraktığı dönemde yaptığı açıklamayı hatırlatan Metiner, “Benden bir ömür boyu Cumhurbaşkanımızın aleyhine bir tek laf işitmeyeceksiniz” sözlerine dikkat çekti.

“O SÖZÜNÜ YERE DÜŞÜRMEDEN YOL YÜRÜMELİYDİN”

Metiner, Davutoğlu’nun geçmişte verdiği sözün arkasında durması gerektiğini belirterek, “O sözünü yere düşürmeden yol yürümeliydin” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu’nun sözlerini geri çekmesinin kendisini küçültmeyeceğini söyleyen Metiner, şöyle devam etti:

“Keşke ‘O sözler de, o ifade biçimi de yanlıştı, sözün şehvetine kapılıp dedim’ deseydin. Bu samimi itiraf seni aşağı çekmezdi, yukarı taşırdı.”

“BEN O SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM” ELEŞTİRİSİ

Metiner, Davutoğlu’nun “Ben o sözlerimin arkasındayım” şeklindeki tutumunun yanlış olduğunu ifade etti.

Siyasi ayrılıkların kişilerin birbirlerinin hukukunu ve itibarını korumasına engel olmaması gerektiğini belirten Metiner, mesajını “Biz ayrı düşsek bile birbirimizin hukukunu ve itibarını koruyanlardan olmalıyız.” sözleriyle tamamladı.

Mehmet Metiner'in kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasının tamamı şöyle;

"AHMET DAVUTOĞLU’NA…

O ettiğin sözler yanlıştı. İfade tarzı ise son derece nahoştu. Sen ki genel başkanlık görevini terk ettiğinde “Benden bir ömür boyu Cumhurbaşkanımızın aleyhine bir tek laf işitmeyeceksiniz” diyerek söz vermiştin. O sözünü yere düşürmeden yol yürümeliydin.

Keşke “O sözler de, o ifade biçimi de yanlıştı, sözün şehvetine kapılıp dedim” deseydin. Bu samimi itiraf seni aşağı çekmezdi, yukarı taşırdı. “Ben o sözlerimin arkasındayım” demekle yanlış yaptın. Biz ayrı düşsek bile birbirimizin hukukunu ve itibarını koruyanlardan olmalıyız."