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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı saat 19.00'da 4 bin 100 lira olarak tespit edildi.

Bir megavatsaat elektriğin yarın için en düşük fiyatı ise saat 12.00'de 300 lira olarak kayıtlara geçti.

SPOT ELEKTRİK PİYASASINDA İŞLEM HACMİ GERİLEDİ

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, bir önceki güne göre yüzde 2 azalarak 1 milyar 557 milyon 691 bin 760 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 198 lira 68 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 282 lira 32 kuruş olarak gerçekleşti.

BUGÜNÜN ELEKTRİK FİYATLARINDA DA DİKKAT ÇEKEN FARK

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin bugün için en yüksek fiyatı 4 bin lira 1 kuruş, en düşük fiyatı ise 500 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.