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Tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından 5 Ağustos’ta CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oyla başkan vekili seçilmiş, AK Parti'nin adayı ise 18 oy almıştı.

10.15 1. TUR OYLAMA SONA ERDİ

Oylamanın birinci turu sona erdi. Sandık açıldı. Oylar sayılıyor.

1. TUR SONUÇLARI

Sibel Tan Çetinkaya:

Dündar Ziya Gültekin:

09.00 OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Üsküdar Belediyesi'nde oy verme işlemi saat 10.00 itibariyle başladı. Seçimlerde YENİ Parti ve CHP ittifak yapıyor. CHP'nin Adayı Sibel Sibel Tan Çetinkaya ve AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin yarışıyor.

AYRINTILAR GELECEK

CHP'NİN KAZANDIĞI SEÇİM İPTAL EDİLDİ

AK Parti’nin itirazının ardından mahkeme, 25 Ağustos’ta "seçimde usulsüzlük yapıldığı" ve "seçim güvenliğinin ihlal edildiği" gerekçesiyle seçimin yenilenmesine karar verdi.

6 Eylül’de yapılan ikinci seçimde ise, YENİ Partili ve CHP’li meclis üyeleri toplantıya katılmayınca salt çoğunluk sağlanamadı ve seçim 8 Eylül saat 09.00’a ertelendi.

YENİ Partili ve CHP'li ilçe başkanları dün ortak basın toplantısı yaparak seçimde birlik içerisinde olacaklarını açıkladı.

İKİ MECLİ ÜYESİ TUTUKLANDI

CHP'li Amine Cansu Çelik ve Ekrem Baki, seçimden önce yapılan operasyonla tutuklandı.

YENİ Parti İl Başkanı Özgür Çelik ise, seçimden önce CHP'den AKP'ye geçen 4 meclis üyesinin aileleriyle temas kurmaması için İstanbul il dışına götürüldüğünü iddia etti.

Bu aşamada, AKP-MHP grubunun 21, CHP-YENİ Parti ittifakının da 21 meclis üyesi bulunuyor.