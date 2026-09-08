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Pegasus Hava Yolları, yolcuların uçuş işlemleri sırasında karşılaşabileceği güvenlik risklerine karşı önemli bir uyarıda bulundu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, uçuşlarla ilgili bilgi veya destek alınırken resmi olmayan kaynak, kişi ve kurumların yönlendirmelerine itibar edilmemesi istendi.

Pegasus, kişisel bilgilerin ve ödeme verilerinin güvenliği açısından işlemlerin yalnızca şirketin resmi iletişim kanalları üzerinden gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekti.

KİŞİSEL VE ÖDEME BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞMAYIN

Pegasus'un açıklamasında özellikle şüpheli durumlarda kişisel ve finansal bilgilerin korunmasına vurgu yapıldı.

Yolculardan, resmi olmayan kanallar üzerinden iletişime geçen kişi veya kurumlarla kişisel bilgilerini ve ödeme bilgilerini kesinlikle paylaşmamaları istendi.

Uçuş değişikliği, bilet işlemleri ve diğer destek taleplerinde kullanılan iletişim kanalının gerçekten Pegasus'a ait olduğunun kontrol edilmesi gerektiği belirtildi.

PEGASUS’UN RESMİ İLETİŞİM KANALLARI

Yolcular, uçuşlarıyla ilgili ihtiyaç ve talepleri için şirketin resmi internet sitesinde yer alan Pegasus Asistan üzerinden destek alabiliyor.

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre Pegasus Türkiye Çağrı Merkezi 0888 228 12 12 numarasından hizmet veriyor.

BolBol üyelerine özel ücretsiz iletişim hattı ise 0850 399 17 01 olarak belirtiliyor.

İnternet üzerinden yapılacak işlemlerde de kullanıcıların adres çubuğunu kontrol ederek yalnızca Pegasus'un resmi internet sitesini kullanması önem taşıyor.

PEGASUS NEDEN UYARI YAPTI?

Şirket açıklamasında güvenliğin yanı sıra veri güvenliğine de özellikle dikkat çekildi.

Gazete Arena'da yer alan bilgilere göre resmi olmayan kanallardan alınan bilgi ve yönlendirmelerin yolcuları yanlış işlemlere yönlendirebileceğine işaret edilirken, şüpheli durumlarda herhangi bir kişisel veya ödeme bilgisinin paylaşılmaması istendi.

Pegasus, yolcuların ihtiyaç duydukları desteği doğrudan şirketin resmi iletişim kanallarından almaları çağrısında bulundu.

Pegasus Asistan'a şirketin resmi internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. Yolcular, bu kanal üzerinden rezervasyon ve uçuşlarıyla ilgili çeşitli konularda destek alabiliyor.

Şirket, özellikle arama motorları, sosyal medya veya mesajlaşma uygulamalarında karşılaşılan iletişim bilgilerinin Pegasus'a ait olduğundan emin olunmadan kişisel ve finansal bilgi paylaşılmaması gerektiğini vurguladı.