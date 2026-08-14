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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2026 yılı Haziran ayı İnşaat Üretim Endeksi verileri, sektördeki kan kaybının ne boyutlara ulaştığını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

Ülke genelinde devasa bir barınma krizi yaşanırken, vatandaş ev bulamazken bina inşaatlarının hızla azalması adeta akıllara durgunluk veriyor.

YILLIK BAZDA KORKUNÇ DARALMA: BİNALAR YÜKSELMİYOR, ÇÖKÜYOR

TÜİK'in makyajlı verilerinde bile gizlenemeyen yıllık çöküş oranları, inşaat sektöründeki krizin ne kadar derinleştiğinin en net kanıtı oldu. Haziran 2026 itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre milyonlarca insan uygun fiyatlı konut beklerken, bina inşaatı sektörü endeksi tam yüzde 7,5 oranında azaldı.

Sektörün kılcal damarları olan özel inşaat faaliyetleri endeksi de ağır bir darbe alarak yüzde 7,6 oranında eridi.

Sadece bina dışı yapıların (ağırlıklı olarak altyapı vb.) inşaatı sektörü endeksi yüzde 4,5 oranında arttı. Ancak bu artış, sektörün genelindeki yangını söndürmeye yetmedi.

AYLIK TABLO DA UMUT VERMİYOR: KÜÇÜLME TAM GAZ DEVAM

Haziran ayında çarklar tamamen durma noktasına geldi. İnşaat üretimi, bir önceki aya göre yüzde 0,5 azalarak küçülme trendini sürdürdü. Aylık bazdaki alt kırılımlar ise felaketin sürdüğünü gösteriyor.

Bir önceki aya göre bina inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,4 azaldı.

Özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi aylık bazda yüzde 1,0 oranında azalarak en ağır darbeyi alan alt sektör oldu.

Bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi ise sadece yüzde 0,1 oranında cılız bir artış gösterebildi.