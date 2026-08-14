Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,3 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,5 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 9,4 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 8,8 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,7 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 3,8 azaldı.

Hizmet üretim endeksi 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,9 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,1 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 8,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,9 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,7 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 3,5 azaldı.