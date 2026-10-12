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Türkiye'nin dört bir yanında Baro Başkanlığı seçimleri yapılmaya devam ediyor. Son olarak Ankara 2 No'lu Baro Başkan Adayı, Gökhan Ağdemir; katıldığı bir canlı yayın sırasında "Bizim yetiştirdiğimiz avukatlar, bizim referansımızla hakim-savcı oluyor. Sağolsun bakanlıklar da bizi geri çevirmiyor. Birçok üyemizi hakim-savcı yaptık" diyerek torpili itiraf etmişti. Ağdemir sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla adaylıktan çekildiğini açıkladı

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