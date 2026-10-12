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Şamil Tayyar, 2 No’lu baroların seçim sonuçları üzerinden çoklu baro düzenlemesine tepki gösterdi. Ankara ve İstanbul’daki sonuçlara dikkat çeken Tayyar, düzenleme yapılırken de itirazlarını dile getirdiğini söyledi.

Eski AK Parti Milletvekili Gazeteci Şamil Tayyar, X hesabından yaptığı paylaşımda seçimlere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Geçen seçimde Ankara 2 Nolu Baro’da yönetimi kaybeden AK Partili arkadaşlar, son olarak İstanbul’da da kaybettiler. Zaten 2 adet 2 Nolu Baro var, ikisinde de kayıbız.”

“SİYASİ SIFATLARLA ANILMASI BÜYÜK BİR HATAYDI”

Çıkarıldığı dönemde, düzenlemenin yanlış olduğunu defalarca ifade ettiğini belirten Tayyar, baroların bölünmesine yönelik eleştirisini şu sözlerle aktardı:

“6 yıl önce bu kanun çıkarılırken defalarca yanlış olduğunu ifade ettik. Baroların bölünmesi, kategorize edilmesi, siyasi sıfatlarla anılması büyük bir hataydı. Ne oldu şimdi? ‘Küçük olsun benim olsun’ diyenlere de yar olmadı; inşallah şimdi kalkıp ‘3 Nolu Baro’yu kuralım’ demezler!”





İstanbul’dan bir avukat dostum aradı, aklına, birikimine güvenirim. Anlattıklarından İstanbul 2 Nolu Baro seçiminden AK Parti açısından çıkarılacak çok önemli dersler olduğunu gördüm. Şöyle dedi: “Üye arkadaşların tamamına yakını cumhur ittifakını destekleyen arkadaşlar. Ben (kaybeden) Ali Kasım Tuna’ya oy verdim, kazanan Rıza Saka da AK Parti eski ilçe başkanıdır, muhalif değildir.” Peki o zaman? “Seçim sonucu, AK Parti’nin mevcut siyaset anlayışına itiraz eden AK Partililerin seçim zaferidir.” Bu cümledeki şifreleri bir başka avukat arkadaşım şöyle izah etti: “Davaya emek verenleri görmezden gelerek camianın pek tanımadığı, dışarıdan bir genci dayatırsanız, istişare etmezseniz, üyelerinin hissiyatına önem vermezseniz, herkesi bu adaya oy vermeye mecbur gibi gösterirseniz, tepki toplarsınız, oyu rakibe verirler.” Mesaj açık. Artık AK Parti tabanı da Cumhurbaşkanımızın gölgesini kendi azameti sananların dayatmacı siyasetine itiraz ediyor. Fon krizinde gördük, baro seçiminde şahit olduk. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) October 12, 2026

“KAZANAN DA AK PARTİ ESKİ İLÇE BAŞKANIDIR”

İstanbul’dan arayan, aklına ve birikimine güvendiğini söylediği bir avukat arkadaşının değerlendirmesini aktaran Tayyar, bu görüşmeden AK Parti açısından önemli dersler çıkardığını ifade etti.

Tayyar’ın aktardığına göre avukat arkadaşı, seçimin iki adayı hakkında şunları söyledi:

“Üye arkadaşların tamamına yakını Cumhur İttifakı'nı destekleyen arkadaşlar. Ben (kaybeden) Ali Kasım Tuna’ya oy verdim, kazanan Rıza Saka da AK Parti eski ilçe başkanıdır, muhalif değildir.”





Tayyar, aynı avukatın seçim sonucunu şu sözlerle yorumladığını aktardı:

“Seçim sonucu, AK Parti’nin mevcut siyaset anlayışına itiraz eden AK Partililerin seçim zaferidir.”

“İSTİŞARE ETMEZSENİZ TEPKİ TOPLARSINIZ”

Tayyar, bir başka avukat arkadaşının ise sonuçtaki tepkiyi aday belirleme süreci üzerinden açıkladığını belirtti:

“Davaya emek verenleri görmezden gelerek camianın pek tanımadığı, dışarıdan bir genci dayatırsanız, istişare etmezseniz, üyelerinin hissiyatına önem vermezseniz, herkesi bu adaya oy vermeye mecbur gibi gösterirseniz, tepki toplarsınız, oyu rakibe verirler.”

“Mesaj açık” diyen Tayyar, “Artık AK Parti tabanı da Cumhurbaşkanımızın gölgesini kendi azameti sananların dayatmacı siyasetine itiraz ediyor. Fon krizinde gördük, baro seçiminde şahit olduk” ifadelerini kullandı.





