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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara 2 No’lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir, Bengü Türk TV’de katıldığı programda, baro üyelerinin hakim ve savcı olma süreçlerinde yürüttükleri çalışmaları anlattı. Ağdemir, iki yıllık dönemde 70 avukatın bu görevlere geçtiğini, süreçte bakanlıkla temas kurduklarını ve adaylara referans olduklarını söyledi.

Ağdemir, hakimlik veya savcılık mesleğini seçmek isteyen avukatlara destek verdiklerini belirterek, bakanlığın baroya bu konuda ayrıcalık tanıdığını ifade etti. Genç meslektaşlarının hedefledikleri alanlarda yetişmelerine katkı sunduklarını dile getiren Ağdemir, bu çalışmalar kapsamında bakanlıklarla görüştüklerini kaydetti.

Ağdemir'in itiraf niteliğindeki "Bakanlık bize ayrıcalık tanıdı, üyelerimizi hakim yaptık" açıklaması gündem oldu.

MURAT EMİR’DEN “HAKİMLİK GARANTİLİ BARO” TEPKİSİ

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Ağdemir’in açıklamalarına tepki gösterdi. Emir, yaptığı değerlendirmede, kamu projelerindeki geçiş ve uçuş garantilerine gönderme yaparak Ankara 2 No’lu Baro’yu hedef aldı.

Emir, tepkisini “Geçiş garantili köprü, uçuş garantili havalimanı derken vizyonu iyice genişlettiler. Hakimlik garantili 2 No'lu Baro!” sözleriyle dile getirdi.