Başkent’te 60 yaşındaki vatandaşın, evini sattıktan sonra aldığı 2 milyon lirayla yaşadığı eve geldi. Bu kişi aracından indiği sırada bazı kişiler para çantasını zorla alıp, kaçtı.

Torbadaki 2 milyon liraya göz diktiler: Gaspçıların hevesini kursağında bırakan operasyon - Resim : 1

Şikayet üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Torbadaki 2 milyon liraya göz diktiler: Gaspçıların hevesini kursağında bırakan operasyon - Resim : 2

Polis ekipleri, şüphelileri ve kullandıkları aracı belirledi. Araç değiştirdikleri tespit edilen şüphelilerin Ankara dışına çıkabileceği değerlendirilerek çalışma genişletildi.

Darbettikleri adamın parasını markette bölüştüler: 4 çocuk şüpheli yakalandıDarbettikleri adamın parasını markette bölüştüler: 4 çocuk şüpheli yakalandıGündem

Kırıkkale'de durdurulan transit araçta bulunan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada gasbedilen 2 milyon lira ele geçirildi. Para sahibine teslim edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Torbadaki 2 milyon liraya göz diktiler: Gaspçıların hevesini kursağında bırakan operasyon - Resim : 4

Torbadaki 2 milyon liraya göz diktiler: Gaspçıların hevesini kursağında bırakan operasyon - Resim : 5