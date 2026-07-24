Yeniçağ Gazetesi
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Milyonlarca yumurta apar topar geri çağrıldı: Bulaşıcı bakteri tespit edildi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), salmonella bakterisi bulaşmış olabileceği gerekçesiyle milyonlarca yumurtanın geri çağrıldığını bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Milyonlarca yumurta apar topar geri çağrıldı: Bulaşıcı bakteri tespit edildi - Resim: 1

FDA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Midwest Poultry Services adlı gıda şirketi, Texas eyaletinde üretim yaptığı iki çiftlikte salmonella enteritidis bakterisi tespit etti.

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Milyonlarca yumurta apar topar geri çağrıldı: Bulaşıcı bakteri tespit edildi - Resim: 2

Bakterinin tespitinin ardından Texas'taki çiftliklerde üretilen yumurtaların dağıtımını durduran şirket, FDA aracılığıyla uyarı yayımladı.

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Milyonlarca yumurta apar topar geri çağrıldı: Bulaşıcı bakteri tespit edildi - Resim: 3

Şirket, Texas'taki çiftliklerden 6 Haziran ile 3 Temmuz arasında dağıtıma çıkan yaklaşık 1,6 milyon düzine beyaz ve kahverengi yumurtayı bakteriyle kontamine olma ihtimaline karşı geri çağırdı.

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Milyonlarca yumurta apar topar geri çağrıldı: Bulaşıcı bakteri tespit edildi - Resim: 4

Yumurtalar Texas, Oklahoma ve Louisiana eyaletindeki alıcılara dağıtıldı ve buralara ek olarak Arkansas, New Mexico ve Mississippi eyaletlerindeki satış noktalarında da müşterilere sunuldu, ancak şu ana kadar hastalık vakası bildirilmedi.

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Milyonlarca yumurta apar topar geri çağrıldı: Bulaşıcı bakteri tespit edildi - Resim: 5

Salmonella salgınının belirtileri arasında ateş, ishal, mide bulantısı, istifra ve karın ağrısı yer alıyor.

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Milyonlarca yumurta apar topar geri çağrıldı: Bulaşıcı bakteri tespit edildi - Resim: 6

Vakaların çoğunda belirtiler birkaç günde ortadan kalkarken özellikle küçük yaştakiler ve bağışıklık sistemi zayıf olanlarda hayati tehlikeye yol açabiliyor.​​​​​​​

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