Dev gıda şirketi su markasının yarısını sattı: Yeni sahibi belli oldu

CEO: ANA MARKALARA ODAKLANACAĞIZ

Nestle CEO'su Philipp Navratil, şirketin büyüme ve kârlılığı artırmak amacıyla bebek maması, kahve ve evcil hayvan ürünleri gibi ana faaliyet alanlarına odaklanacağını söyledi.

Navratil, Platinum Equity ile kurulan ortaklığın Peranel'in daha esnek hareket etmesini sağlayacağını ve şirketin uzun vadeli büyümesini destekleyeceğini ifade etti.