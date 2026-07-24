Dünyanın en büyük gıda şirketlerinden Nestle, su faaliyetlerini yeniden yapılandırma kapsamında önemli bir adım attı.
Dev gıda şirketi su markasının yarısını sattı: Yeni sahibi belli oldu
Nestle, su iş kolunun yüzde 50'sini 3 milyar euro karşılığında Platinum Equity'ye devretti. Şirketin Kuzey Amerika'da satış hacimlerinin beklentileri karşılamaması ise hisselerde 2020'den bu yana görülen en sert günlük düşüşü beraberinde getirdi.Kaynak: Haber Merkezi
Şirket, su iş kolunun yüzde 50'sini ABD merkezli yatırım şirketi Platinum Equity'ye yaklaşık 3 milyar euro nakit karşılığında devrettiğini açıkladı. Taraflar, Peranel adı altında yüzde 50-50 ortaklık yapısıyla yeni bir şirket kuracak.
DÜNYACA ÜNLÜ MARKALAR PERANEL ÇATISI ALTINDA
Yeni ortak girişim bünyesinde Perrier, S.Pellegrino, Acqua Panna ve Nestle Pure Life markalarının yanı sıra şirketin çeşitli yerel su operasyonları da yer alacak.
İşlemin 2027'nin ilk yarısında tamamlanması beklenirken, Peranel'e 4,9 milyar euro işletme değeri biçildi. Nestle, satışın kapanmasının ardından yaklaşık 3 milyar euro nakit gelir elde etmeyi hedefliyor.
SU FAALİYETLERİ UZUN SÜREDİR BASKI ALTINDAYDI
Nestle'nin su bölümü son dönemde özellikle Fransa'da izinsiz su arıtma uygulamalarına ilişkin soruşturmalar, çevresel eleştiriler ve sürdürülebilirlik tartışmaları nedeniyle yoğun baskı altında bulunuyordu.
Şirket, bu nedenle su faaliyetlerinin geleceğine ilişkin farklı stratejik seçenekleri değerlendirdiğini daha önce de açıklamıştı.
CEO: ANA MARKALARA ODAKLANACAĞIZ
Nestle CEO'su Philipp Navratil, şirketin büyüme ve kârlılığı artırmak amacıyla bebek maması, kahve ve evcil hayvan ürünleri gibi ana faaliyet alanlarına odaklanacağını söyledi.
Navratil, Platinum Equity ile kurulan ortaklığın Peranel'in daha esnek hareket etmesini sağlayacağını ve şirketin uzun vadeli büyümesini destekleyeceğini ifade etti.
ABD SATIŞLARI HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Şirketin açıkladığı finansal sonuçlarda dikkat çeken bir diğer gelişme ise Kuzey Amerika'daki satış hacimlerindeki gerileme oldu.