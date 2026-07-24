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Kaynak: Haber Merkezi

Özgür Özel CHP'den istifa etti. Özel, istifa dilekçesini imzalarken, "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun" dedi.

91 MİLLETVEKİLİ YENİ PARTİ'YE KATILACAK

Özgür Özel, YENİ Parti’nin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti. Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek YENİ Parti Kurucular Kurulu’na katıldı.

YENİ PARTİNİN ADI "YENİ PARTİ" OLDU

CHP'den ayrılarak 90 milletvekili ile birlikte yeni parti kuran Özgür Özel'in partisinin adı resmen belli oldu. Özel'in yeni partisinin adı YENİ Parti oldu.

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