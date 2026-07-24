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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan son beklenti anketi verileri, vatandaşların yatırım tercihlerinde ve ekonomik öngörülerinde dikkat çekici değişimler yaşandığını ortaya koydu.

Geleneksel güvenli liman olarak görülen "altın" tercihinde belirgin bir düşüş yaşanırken, ibrenin gayrimenkule doğru kaydığı görüldü.

ALTINA İLGİ AZALIYOR, ROTADA GAYRİMENKUL VAR

Katılımcıların yatırım tercihleri incelendiğinde, ilk sırada hâlâ altın yer alsa da altın yatırımına olan ilginin bir önceki aya göre sert bir düşüş yaşadığı gözlemlendi.

"Altın alırım" diyen katılımcıların oranı bir önceki aya kıyasla 4,0 puanlık azalışla yüzde 40,3 seviyesine geriledi.

İkinci sırada yer alan "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyenlerin oranı ise bir önceki aya göre 1,4 puan artarak yüzde 38,5 seviyesine ulaştı.

Bu durum, altın ile gayrimenkul tercihi arasındaki makasın daraldığına işaret ediyor.

DOLAR/TL'DE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Vatandaşın döviz kuruna yönelik öngörüleri de raporda yer aldı. Katılımcıların 12 ay sonrası için tahmin ettiği ABD Dolar kuru beklentisi, bir önceki aya göre 0,31 TL artış göstererek 52,98 TL olarak kayıtlara geçti.

KONUT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ BEKLENTİSİ HIZ KESTİ

Yatırım tercihlerinde gayrimenkulün payı artsa da vatandaşın konut fiyatlarındaki yükseliş hızına dair beklentisinde bir gerileme yaşandı. Gelecek 12 ayın sonu itibarıyla konut fiyatlarındaki artış beklentisi, bir önceki aya göre 1,33 puan düşüşle yüzde 32,49 seviyesinde gerçekleşti.