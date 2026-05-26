Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Buca ilçesinde gece saatlerinde yaşanan gasp olayı polis ekiplerini harekete geçirdi. Bir kişiyi darbedip parasını ve altın bilekliğini çaldıkları öne sürülen 4 çocuk şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Cihangir Parkı’nda saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Osman K. (56), yaşları küçük 4 kişinin saldırısına uğradı. Şüphelilerin, Osman K.’yi darbettikten sonra içerisinde 5 bin lira bulunan cüzdanı ile altın bilekliğini gasp ettiği belirtildi.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyip saha araştırması yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı E.K. (16), S.S. (14), M.A. (15) ve N.Ç.’nin (16) gerçekleştirdiği tespit edildi.

PARAYI BÖLÜŞÜP MARKETE GİTMİŞLER

Polis ekiplerinin Konak ilçesindeki farklı adreslere düzenlediği operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin gasp olayının ardından bölgeden uzaklaştığı, daha sonra girdikleri markette parayı aralarında paylaşıp alışveriş yaptıktan sonra ayrıldıkları görüldü.