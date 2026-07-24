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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşmeler sırasında usul tartışmaları yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis Başkanvekili'ne hitaben yaptığı konuşmada, bugüne kadar sürdürülen demokratik ve İç Tüzük'e uygun yönetim anlayışının korunması çağrısında bulundu.

İç Tüzük'ün 87. maddesini hatırlatan Emir, bugüne kadar komisyonun "katılamıyoruz" yönündeki beyanı sayesinde muhalefetin her madde üzerinde beş dakika söz alabildiğini belirtti. Şimdi uygulanmak istenen yöntemin ise TBMM teamüllerinde daha önce yalnızca bir kez denendiğini ve devam ettirilmediğini söyledi.

Muhalefetin verdiği önergelerin okunmasının zorunlu olduğunu ifade eden Emir, bu hakkın ortadan kaldırılmasının Meclis'teki müzakere imkanını fiilen sona erdireceğini savundu. İktidar sıralarına seslenen Emir, "Bu fiilen Meclis'in kapatılmasıdır. Böyle antidemokratik bir yönteme başvurmayın." dedi.

Konuşmasının devamında eleştirilerini sertleştiren Emir, muhalefetin her madde için sahip olduğu konuşma hakkının kaldırılmasının İç Tüzük ve Anayasa'ya aykırı olacağını öne sürdü. Emir, "Bunun anlamı Meclis'in ilga edilmesidir, bunun anlamı darbe girişimidir. Biz bunu asla kabul etmeyiz." ifadelerini kullanarak Meclis Başkanvekili'ni de bu sürece izin vermemesi konusunda uyardı.