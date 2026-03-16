Trendyol Süper Lig’de 26. hafta karşılaşmaları sona erdi.

Haftanın son gününde Kasımpaşa-ikas Eyüpspor, Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş ve Samsunspor-Zecorner Kayserispor mücadeleleri oynandı.

Kasımpaşa, kendi sahasında ikas Eyüpspor’u 1-0 mağlup etti. Samsunspor ise taraftarı önünde Zecorner Kayserispor’u 2-1’lik skorla geçti. Beşiktaş da deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği karşısında 2-0 galip geldi.

Sahasında RAMS Başakşehir’i 3-0 yenen Galatasaray, puanını 64’e yükselterek liderliğini korudu. Sarı-kırmızılı ekibin en yakın takipçisi Fenerbahçe ise bu hafta ligdeki ilk yenilgisini aldı. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük deplasmanına çıkan sarı-lacivertliler, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı ve haftayı 57 puanla ikinci sırada tamamladı.

SONUÇLAR

Ligin 26. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK: 1-4

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: 2-0

Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-2

Göztepe-Corendon Alanyaspor: 2-2

Galatasaray-RAMS Başakşehir: 3-0

Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 1-0

Kasımpaşa-ikas Eyüpspor: 1-0

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş: 0-2

Samsunspor-Zecorner Kayserispor: 2-1

PUAN DURUMU

Ligin 26. haftasının tamamlanmasının ardından oluşan puan durumu şu şekilde: