Trendyol Süper Lig’de 26. hafta karşılaşmaları sona erdi.
Haftanın son gününde Kasımpaşa-ikas Eyüpspor, Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş ve Samsunspor-Zecorner Kayserispor mücadeleleri oynandı.
Kasımpaşa, kendi sahasında ikas Eyüpspor’u 1-0 mağlup etti. Samsunspor ise taraftarı önünde Zecorner Kayserispor’u 2-1’lik skorla geçti. Beşiktaş da deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği karşısında 2-0 galip geldi.
Sahasında RAMS Başakşehir’i 3-0 yenen Galatasaray, puanını 64’e yükselterek liderliğini korudu. Sarı-kırmızılı ekibin en yakın takipçisi Fenerbahçe ise bu hafta ligdeki ilk yenilgisini aldı. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük deplasmanına çıkan sarı-lacivertliler, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı ve haftayı 57 puanla ikinci sırada tamamladı.
SONUÇLAR
Ligin 26. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK: 1-4
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: 2-0
Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-2
Göztepe-Corendon Alanyaspor: 2-2
Galatasaray-RAMS Başakşehir: 3-0
Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 1-0
Kasımpaşa-ikas Eyüpspor: 1-0
Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş: 0-2
Samsunspor-Zecorner Kayserispor: 2-1
PUAN DURUMU
Ligin 26. haftasının tamamlanmasının ardından oluşan puan durumu şu şekilde: