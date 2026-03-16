Bayram mesaisi nasıl hesaplanıyor? Çalışanlar dikkat

HAFTA SONUNA DENK GELMESİ MESAİ ÜCRETİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

Bayramda çalışanlar normal mesaiden farklı olarak iki katı yevmiye ücreti alırken, bayramın hafta sonuna denk gelmesi durumunda bayram mesaisi yüzde 50 daha fazla, 2.5 kat yevmiye olarak ödenir.

Bu Ramazan Bayramı hafta sonuna denk geldiği için yevmiyeler 4 bin 954 liraya kadar çıkacak. Bayram boyunca çalışan bir vatandaşın hafta içine denk gelen ilk 1.5 günlük ek ödemesi 1.651,50 TL. Cumartesi için ek ödeme hafta sonuna denk geldiği için yüzde 50 zam yapılacak 1.651,50 TL olarak verilecek. Pazar günü de yevmiye yüzde 50 zamlı olarak 1.651,50 TL şeklinde verilecek. Böylece Ramazan Bayramı boyunca çalışan bir asgari ücretli toplamda 4.954,50 TL ek mesai ücreti alacak.