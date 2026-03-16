Bayram mesaisi nasıl hesaplanıyor? Çalışanlar dikkat

Bayramda çalışanlara iki katı yevmiye verilir. Bayramın hafta sonuna denk gelmesi durumunda bayram mesaisi yüzde 50 fazla, 2.5 kat yevmiye olarak ödenir. 3.5 günlük Ramazan Bayramı boyunca çalışan bir asgari ücretlinin eline 4 bin 954 TL ek mesai ücreti geçecek.

Dilek Taşdemir
Ramazan Bayramı'na son iki gün kala(18 Mart 2026) bayramda çalışacak olanlar verilecek ek ücreti hesaplamaya başladı. Üretim sektöründeki işletmeler bayram mesai planlarını yapmaya başladı. İşyeri çalışanları bayramda mesai yapacak.

Peki bayram mesaisinde çalışanların hakları neler? Mesai ücreti nasıl hesaplanıyor? Bayramın hafta sonuna denk gelmesi hesaplamayı nasıl değiştirecek? İşveren personelini bayramda zorla çalıştırabilir mi? Bayram mesaisine kalanlar ne kadar ücret alacak, mesai ücreti nasıl hesaplanır? Mesai ücreti yerine izin kullandırılabilir mi?

Sabah yazarı Önder Yılmaz, bayramda çalışanların alacağı ek ecretin nasıl hesaplanacağını kalem kalem anlattı.

BAYRAM MESAİSİ NASIL HESAPLANIR?

Dini ve resmi bayramlarda çalışanlar bayram mesaisi alıyor. Mesai ücreti, iki yevmiye yani günlük ücretin iki katı olarak hesaplanıyor. Çalışanın aylık brüt maaşı 30'a bölünerek günlük brüt ücret hesaplanıyor. Günlük brüt ücret 2 ile çarpılınca bayram mesai ücreti ortaya çıkıyor.

ASGARİ ÜCRETLİNİN MESAİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2026 yılında brüt asgari ücret tutarı 33.030 TL. Çalışanın eline geçen asgari ücretin 30 güne bölünmesiyle bir günlük mesai ücreti 1.101 TL olarak hesaplanır.

Bayram mesaisi ücreti, normal mesai ücretinin iki katı olarak ödendiği için önümüzdeki bayramda bir gün çalışana 1.101 TL'lik normal yevmiyesine, 1.101 TL ek bayram mesaisi ödemesi yapılır. Ramazan Bayramı arife günü dahil edildiğinde 3.5 gün resmi tatil var. Bayram boyunca çalışacaklar tam maaşının yanı sıra 3 bin 853 TL ek ödeme alabilecek.

HAFTA SONUNA DENK GELMESİ MESAİ ÜCRETİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

Bayramda çalışanlar normal mesaiden farklı olarak iki katı yevmiye ücreti alırken, bayramın hafta sonuna denk gelmesi durumunda bayram mesaisi yüzde 50 daha fazla, 2.5 kat yevmiye olarak ödenir.

Bu Ramazan Bayramı hafta sonuna denk geldiği için yevmiyeler 4 bin 954 liraya kadar çıkacak. Bayram boyunca çalışan bir vatandaşın hafta içine denk gelen ilk 1.5 günlük ek ödemesi 1.651,50 TL. Cumartesi için ek ödeme hafta sonuna denk geldiği için yüzde 50 zam yapılacak 1.651,50 TL olarak verilecek. Pazar günü de yevmiye yüzde 50 zamlı olarak 1.651,50 TL şeklinde verilecek. Böylece Ramazan Bayramı boyunca çalışan bir asgari ücretli toplamda 4.954,50 TL ek mesai ücreti alacak.

Bayramda normal mesai saatinden fazla çalışana, fazla mesai ücreti de ayrıca veriliyor. Fazla mesai ücreti normal bayram mesai ücretinin yüzde 50 fazlası olarak hesaplanıyor.

İşveren bir çalışanını bayramda bir saat bile çalıştırırsa, çalışan tatil hakkındna mahrum kaldığı için tam günlük ücret verilir.

Öte yandan İş Kanunu'na göre bayramda çalışmak personelin onayına bağlı. Bayram mesaisi yapacak asgari ücretli 3.5 günlük Ramazan Bayramı boyunca 4 bin 954 TL ek mesai ücreti alacak.

