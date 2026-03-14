Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Trabzonspor Çaykur Rizespor’u konuk etti.

ORHAN KAYNAK ANILDI

İki takım da maç öncesi ısınmaya hafta içi hayatını kaybeden Trabzonspor’un yardımcı antrenörü ve eski oyuncusu ‘Orhan Kaynak’ tişörtleriyle çıktı.

Trabzonspor taraftarları da tribünde ‘Aston Villa fatihi Küçük Orhan asla unutulmayacaksın. Başımız Sağolsun’ yazılı pankart açarak Orhan Kaynak’ı andı.

İLK YARI POZİSYON ZENGİLİĞİ AÇISINDAN KISIR GEÇTİ

Bordo Mavililer henüz acısı taze olmasına rağmen çıktığı maçta ligde üç haftalık galibiyet serisi yakalayan Rizespor’a karşı ilk yarıda pozisyon üretmekte zorlandı.

Maça üst üste ataklarla baskılı başlayan Trabzonspor ilk 13 dakika içerisinde 6 korner kullanarak Rizespor savunmasını bunalttı. Ancak ilk 45 dakikada duran toplar ve uzaktan şutlar dışında net bir gol fırsatı çıkmadı.

TRABZONSPOR İKİNCİ YARIYA HIZLI BAŞLADI

Fatih Tekke’nin öğrencileri ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yaparak golcüsü Paul Onuachu ile 50. dakikada öne geçmeyi başardı. Ernest Muçi’nin hazırladığı pozisyonda oyuna devre arasında Lövik’in yerine dahil olan Zubkov’un kale önüne çıkardığı topu ağlarla buluşturan son haftaların formda ismi Onuachu gol serisini 8 maça çıkardı.

ONUACHU'NUN GOLÜ SKORU BELİRLEDİ

Golden sonra oyunda kontrolü büyük ölçüde elinde tutan Trabzonspor tempoyu düşürerek skoru korumayı başardı. Rizespor özellikle son bölümde etkili ataklar geliştirse de aradığı golü bulamadı.

İkinci sıradaki Fenerbahçe’nin kaybettiği haftada Trabzonspor Rizespor’u 1-0 yenerek ezeli rakibiyle puanını eşitledi. (57)

TRABZONSPOR-RİZESPOR İLK 11’LER

Trabzonspor: Onana, Ozan, Nwaiwu, Savic, Lovik, Oulai, Folcarelli, Muçi, Augusto, Mustafa, Onuachu

Rizespor: Fofana, Mithat, Sagnan, Samet, Taha, Papanikolaou, Taylan, Mihaila, Olawoyin, Mebude, Halil

TRABZONSPOR 1-0 RİZESPOR (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Çağdaş Altay'ın ilk düdüğüyle Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı başladı.

RİZESPOR TEHLİKELİ GELDİ

2' Ceza sahası içerisinde Halil'in kafa vuruşunda top direğin yanından dışarı gitti.

FELIPE AUGUSTO UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

10' Ozan Tufan ile verkaç yapan Augusto ceza sahası dışından çektiği sert şutta isabeti bulamadı.

SAMET AKAYDIN KRİTİK MÜDAHALEDE BULUNDU

11' Ozan'ın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Augusto'ya son anda kayarak topa yaptığı müdahaleyle Samet Akaydın şut izni tanımadı.

NWAIWU KAFA VURUŞUNDA SONUÇ ALAMADI

12' Muçi'nin kornerden ortasında Nwaiwu kafayı vurdu. Top direğin yanından dışarı çıktı.

ONANA TAHA ŞAHİN'E GOL İZNİ VERMEDİ

22' Rizespor'un tahlikeli atağında Taha Şahin'in ceza sahası dışından çektiği sert şuttan Onana topu kornere çeldi.

MUÇI FRİKİKTEN FOFANA'YA TAKILDI

35' Ernest Muçi frikikten kaleyi yokladı. Sert şutunda Fofana topu güçlükle çeldi.

AUGUSTO'NUN SERT ŞUTUNDA FOFANA TOPU ÇELDİ

42' Mustafa Eskihellaç caza sahası içerisine girmeye çalışırken açılan topu önünde bulan Augusto sert şutla kaleyi yokladı. Fofana son anda golü önledi.

İLK YARI SONUCU: TRABZONSPOR 0-0 ÇAYKUR RİZESPOR

TRABZONSPOR ONUACHU İLE ÖNE GEÇTİ

50' Muçi'nin arka direğe ortasında Zubkov kale önüne doğru gelişine çevirdi. Onuachu pozisyonu tamamlayarak Trabzonspor'u öne geçirdi.

TRABZONSPOR İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI

54' Ozan'ın ortasında Felipe Augusto ceza sahası içerisinde kafayı vurdu. Top direğin hemen yanından az farkla dışarı gitti.

RİZESPOR NET GOL POZİSYONUNDAN YARARLANAMADI

86' Zeqiri'nin ortasında Pierrot ceza sahası içerisinde bomboş pozisyonda kafayı vurdu. Onana yerden sekerek üzerine gelen topa iki hamlede sahip oldu.

EMRECAN'IN ŞUTUNDA ONANA HATA YAPMADI

88' Emrecan'ın ceza sahası içerisinde dar açıdan çektiği sert şutta Onana topu kornere çeldi.