Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), tarım ürünleri üretici fiyat endeksinin 2026 yılı Şubat ayında yıllık yüzde 40,10 arttı, aylık ise yüzde 0,21 arttığını açıkladı.

2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,21 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,69 artış ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,10 artış kaydetti.

12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 38,97 artış yaşandı.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,03 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,54 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 0,42 azalış gerçekleşti.

EN BÜYÜK ARTIŞ TURUNÇGİLLER OLDU

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde %4,26 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 5,83 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,24 artış kaydetti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 110,06 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 24,52 artış ile turunçgiller olması dikkat çekti