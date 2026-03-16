TFF 3. Lig 4. Grup’ta dün deplasmanda Alanya 1221’e 5-1 mağlup olan Nazilli Spor, sezon bitimine 5 hafta kala küme düştü.
Türk futbolunda acı son: Mali krizler yüzünden amatöre düştüler
Türk futbolunda sezon sonuna yaklaşılırken, birçok takım küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Son olarak 3. Lig’den bir başka köklü ekip de mali krizler ve sorunlar nedeniyle Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) geriledi. İşte detaylar…Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
1984 yılında Aydın’ın Nazilli ilçesinde kurulan siyah-beyazlı kulüp, tarihinde ilk kez amatör lige geriledi.
Grupta oynadığı 25 maçta 21 mağlubiyet ve 4 beraberlik alan Nazilli Spor, 4 puanla son sırada yer aldı.
Önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan ekip, sezonun ikinci yarısında U19 takımıyla mücadele etmiş ve her hafta farklı yenilgiler almıştı.
Takım, şimdiye kadar 7 gol atarken kalesinde 94 gol gördü.
Uzun yıllar Nazilli Belediyespor olarak liglerde mücadele eden kulüp, 2024’te şirketleşme yoluna giderek Nazilli Spor ismini almıştı.
Kulüp Başkanı Şahin Kaya, 2023-24 sezonunda oynanan ve 0-0 biten Ankaraspor maçında şike iddiasıyla tutuklanmış, mahkeme geçen hafta tahliyesine karar vermişti. Geçen sezon 2. Lig’den düşen Nazilli Spor, bu sezon da 3. Lig’de tutunamadI.
İLÇE DESTEĞİNİ KAYBETTİ
Yoğun tepkilere rağmen dönemin Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın kulübün satışına izin vermesi, ilçe halkı tarafından eleştirilmişti.
Takımın en eski tribün grubu Alem Gençlik, satış sonrası desteğini çektiğini açıklamış, ilçedeki taraftar ilgisi de giderek azalmıştı.
Kulüp sahibi Şahin Kaya, geçtiğimiz sezon yaptığı açıklamada ilçede yeterli destek görmediklerini belirterek kulübün isminin değiştirilmesini ve takımı şehir dışına taşıma tehdidinde bulunmuştu.
Satışla ilgili görüşmeler sonuçlanmadı ve Nazilli Spor’un geleceği merakla bekleniyor.
Aydın ekibinde taraftarlar, sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunarak, kulübü bu duruma düşürenlere haklarını helal etmeyeceklerini duyurdu.