TFF 2. Lig Kırmızı Grup 28. hafta mücadelesinde Somaspor, evinde Adanaspor’u ikinci yarıda bulduğu gollerle 5-0 yenerek kümede kalmayı garantilerken, Adana temsilcisi bitime 6 hafta kala küme düştü.
Avrupa'da mücadele ediyorlardı: Köklü futbol takımı TFF 3. Lig'e düştü
İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
ADANASPOR 19 YIL SONRA 3. LİG'DE
Bu sonuçla; Yeni Malatyaspor ve Yeni Mersin İdmanyurdu’nun ligden çekildiği grupta 3. Lig’e düşen son takım Adanaspor oldu.
Tarihinde 3 kez UEFA Kupası’nda mücadele eden Adanaspor, 2006-07 sezonundan sonra 19 yıl aradan sonra tekrar 3. Lig’e geriledi.
Soma Nazım Yavuz Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
İkinci yarıda Somaspor’un gollerini 52. dakikada Ömür Pektaş, 65. dakikada Arda Gülmez, 70. dakikada Namık Barış Çelik, 86. dakikada Mustafa Taner Tamer ve 90+2’de Osmancan Öztürk kaydetti.
Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 26’ya yükseltirken, Adanaspor 4 puanda kaldı.
3 KEZ UEFA'DA MÜCADELE ETMİŞLERDİ
Geçmiş yıllarda Süper Lig’de dört büyük takıma zorlu anlar yaşatan Adanaspor, ülkemizi 3 kez UEFA Kupası’nda temsil etmişti.