Yeniçağ Gazetesi
16 Mart 2026 Pazartesi
Anasayfa Spor Avrupa'da mücadele ediyorlardı: Köklü futbol takımı TFF 3. Lig'e düştü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan karşılaşmanın ardından bir köklü futbol takımı daha resmen küme düştü. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 28. hafta mücadelesinde Somaspor, evinde Adanaspor’u ikinci yarıda bulduğu gollerle 5-0 yenerek kümede kalmayı garantilerken, Adana temsilcisi bitime 6 hafta kala küme düştü.

ADANASPOR 19 YIL SONRA 3. LİG'DE

Bu sonuçla; Yeni Malatyaspor ve Yeni Mersin İdmanyurdu’nun ligden çekildiği grupta 3. Lig’e düşen son takım Adanaspor oldu.

Tarihinde 3 kez UEFA Kupası’nda mücadele eden Adanaspor, 2006-07 sezonundan sonra 19 yıl aradan sonra tekrar 3. Lig’e geriledi.

Soma Nazım Yavuz Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarıda Somaspor’un gollerini 52. dakikada Ömür Pektaş, 65. dakikada Arda Gülmez, 70. dakikada Namık Barış Çelik, 86. dakikada Mustafa Taner Tamer ve 90+2’de Osmancan Öztürk kaydetti.

Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 26’ya yükseltirken, Adanaspor 4 puanda kaldı.

3 KEZ UEFA'DA MÜCADELE ETMİŞLERDİ
Geçmiş yıllarda Süper Lig’de dört büyük takıma zorlu anlar yaşatan Adanaspor, ülkemizi 3 kez UEFA Kupası’nda temsil etmişti.

Kaynak: DHA
