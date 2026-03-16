İran İsrail'i gizli silahıyla vurdu: Siccil-2 sahneye çıktı

SİCCİL FÜZESİ NEDİR, KABİLİYETLERİ NELERDİR?

Adını tarihsel ve dini bir referanstan alan Siccil füzesi, İran'ın hızlı reaksiyon kapasitesini artırmak amacıyla tasarlandı. Bu füzenin en büyük kozu olan katı yakıt teknolojisi, fırlatma öncesi hazırlık süresini minimuma indirirken, yakıt dolumu gerektirmediği için mobil rampalardan anında ateşlenmesine olanak tanıyor. Bu durum, füzenin tespit edilmesini ve imha edilmesini zorlaştıran en önemli askeri avantaj olarak öne çıkıyor.