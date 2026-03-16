Tahran yönetimi, İsrail'e karşı envanterin en stratejik unsurlarından biri olan iki kademeli ve katı yakıtlı Sejjil füzeleri de ilk kez kullanıldığını duyurdu.
İran İsrail'i gizli silahıyla vurdu: Siccil-2 sahneye çıktı
İran, İsrail’e yönelik başlattığı “Sadık Vaat 4” operasyonunun 54. dalgasında stratejik bir eşiği aşarak ilk kez katı yakıtlı Siccil balistik füzelerini kullandığını duyurdu. Peki İran’ın geliştirdiği Siccil füze sisteminin kabiliyetleri neler, menzili ne kadar? İşte merak edilen gizemli silah...Derleyen: Sinan Başhan
KRİTİK NOKTALAR HEDEF ALINDI
Devrim Muhafızları tarafından paylaşılan detaylara göre, operasyon kapsamında şu kritik noktalar hedef alındı:
İsrail Hava Kuvvetleri’nin operasyonlarını yöneten komuta ve karar alma merkezleri,
Askeri ve savunma sanayiine ait stratejik üretim tesisleri,
İsrail ordusunun (IDF) toplanma ve lojistik merkezleri.
Açıklamada, “İşgal altındaki toprakların kalbinde yer alan rejimin hava operasyonlarını etkileyen yönetim merkezlerine karşı saldırıların başarıyla gerçekleştirildiği” vurgulandı.
SİCCİL FÜZESİ NEDİR, KABİLİYETLERİ NELERDİR?
Adını tarihsel ve dini bir referanstan alan Siccil füzesi, İran'ın hızlı reaksiyon kapasitesini artırmak amacıyla tasarlandı. Bu füzenin en büyük kozu olan katı yakıt teknolojisi, fırlatma öncesi hazırlık süresini minimuma indirirken, yakıt dolumu gerektirmediği için mobil rampalardan anında ateşlenmesine olanak tanıyor. Bu durum, füzenin tespit edilmesini ve imha edilmesini zorlaştıran en önemli askeri avantaj olarak öne çıkıyor.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?
Siccil, iki kademeli yapısı ve modern mühendislik detaylarıyla tam bir mühendislik harikası olarak değerlendiriliyor:
Yakıt türü: Katı yakıt
Uzunluk ve çap: 18 metre uzunluk, 1.25 metre çap
Savaş başlığı kapasitesi: 500 kg ile 1000 kg arası konvansiyonel başlık taşıma gücü
Güdüm sistemi: Ataletik (inertial) teknolojisiyle yüksek hedefleme hassasiyeti
SİCCİL-2'NİN MENZİLİ 2.500 KM
Siccil programı, geliştirilen versiyonlarıyla menzilini her geçen gün artırıyor:
Siccil-1: Yaklaşık 2.000 kilometre menziliyle Orta Doğu'nun büyük bir bölümünü kapsama alanına alıyor.
Siccil-2: Daha gelişmiş olan bu model, 2.200 ile 2.500 kilometre arasındaki menziliyle çok daha uzak stratejik hedeflere ulaşabiliyor.