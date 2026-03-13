Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında oynanan mücadelede ligin son sırasında yer alan Fatih Karagümrük ile zirve mücadelesi veren Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan maçın ilk yarısında Bartuğ Elmaz (15 dk.) ve Brezilyalı Serginho’nun (45+1 dk.) golleriyle 2-0 öne geçen Karagümrük, ikinci yarıda Fenerbahçe’nin tüm baskılarına rağmen savunmasını iyi organize ederek farkı korudu.

Sarı-lacivertli ekipte ikinci yarıda oyuna dahil olan Musaba etkili bir oyun sergiledi, ancak bu çaba Fenerbahçe’ye yetmedi.

Alınan bu sonuçla Fenerbahçe’nin bu sezon Süper Lig'deki namağlup serisi de sona erdi.

Bu sonuçla Kanarya 57 puanda kalırken Fatih Karagümrük 17 puana ulaştı.

Süper Lig'in sonraki haftasında Fenerbahçe, 17 Mart Salı günü Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Karagümrük ekibi ise Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak.

F. KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE İLK 11'LER

Fatih Karagümrük : Grbic, Esgaio, Lichnovsky, Anıl, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ, Tiago Çukur, Barış, Serginho, Larsson.

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Kante, Guendouzi, Fred, Kerem, Cherif

F. KARAGÜMRÜK 2-0 FENERBAHÇE (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Mehmet Türkmen'in düdüğüyle maça Fenerbahçe başladı.

SAVUNMA ARAYA GİRDİ

4' Fenerbahçe’de Fred’in Fatih Karagümrük ceza sahası içine gönderdiği derin pasta savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.

SAVUNMADAN KRİTİK MÜDAHALE

7' Fatih Karagümrük’ün sağ kanattan geliştirdiği atakta Esgaio içeri ortasını yaptı; Fenerbahçe’de Yiğit Efe Demir’den kritik bir müdahale geldi.

TOP ÜSTTEN DIŞARI ÇIKTI

9' Fenerbahçe'de Fred uzaklardan şansını denedi; top farklı şekilde dışarı çıktı.

KARAGÜMRÜK SAVUNMASI TOPU KAFAYLA KARŞILADI

12' Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu’nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Fatih Karagümrük savunması topu kafayla uzaklaştırdı.

BARTUĞ ATTI! KARAGÜMRÜK ÖNE GEÇTİ

15' Fatih Karagümrük’ün sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda oluşan karambolde top Bartuğ Elmaz’ın önüne düştü. Bartuğ, ceza sahası içinden yaptığı net vuruşla topu ağlara gönderdi ve Karagümrük 1-0 öne geçti. Genç futbolcu eski takımına attığı golden sonra sevinmedi.

KARAGÜMRÜK PENALTI BEKLEDİ! SONUÇ OLUMSUZ

18' Fatih Karagümrük’ün sağ kanattan geliştirdiği atakta Sam Larsson şık bir çalımla yüzünü kaleye döndü ve Yiğit Efe Demir ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Karagümrük cephesi penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

SAVUNMA ARAYA GİRDİ

19' Fenerbahçe’de Fred topu sol kanattan taşıdı, ardından içeri ortasını yaptı ancak Fatih Karagümrük savunması araya girerek topu uzaklaştırdı.

LEVENT KALEYİ YOKLADI!!! TOP DIŞARI ÇIKTI

27' Fenerbahçe’de Levent Mercan, ceza sahası dışının sol tarafından kaleyi yokladı; top az farkla dışarı çıktı.

TOP FARKLI BİR ŞEKİLDE AUTA ÇIKTI

30' Fenerbahçe’de sol kanattan Kerem Aktürkoğlu serbest vuruş kullandı. Yerden gelen topu Fatih Karagümrük savunması karşıladı ancak top Fred’in önünde kaldı. Brezilyalı yıldız bekletmeden şutunu çekti fakat top farklı şekilde auta çıktı.

LEVENT'İN ORTASI FARKLI ŞEKİLDE DIŞARI ÇIKTI

32' Fenerbahçe’de Fred’in sağ kanattan attığı uzun topla sol tarafta Levent Mercan buluştu. İlk denemede top Fatih Karagümrük savunmasına çarptı; Levent’in ikinci orta denemesinde ise top farklı şekilde dışarı çıktı.

OFSAYT KARARI VERİLDİ

34' Karagümrük'ün hızlı çıkışında topla buluşan Tiago, ceza sahası içine girerek topu ağlara gönderdi ancak gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

ANIL'DAN BİR KTİRİK MÜDAHALE DAHA

36' Fenerbahçe’de Cherif sağ kanatta topla buluştu ve ardından ortasını yaptı; Fatih Karagümrük ceza sahası içinde Anıl araya girerek topu uzaklaştırdı.

KARAGÜMRÜK KAÇIRDI

37' Fatih Karagümrük’ün hızlı çıkışında Serginho topu ceza sahası içine doğru çevirdi; Barış şutunu çekti ancak yerden giden top az farkla dışarı çıktı.

GRBIC TOPU ALDI

44' Fenerbahçe'de sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür, ceza sahası içine ortasını yaptı; Karagümrük kaleci Grbic çıkarak topu aldı.

KARAGÜMRÜK ATTI!!! FARK 2'YE ÇIKTI

45+1' Fatih Karagümrük’ün sağ kanattan Barış Kalaycı ile kullandığı köşe vuruşunda ön direğe hareketlenen Lichnovsky topu Serginho’ya aktardı; Brezilyalı oyuncu yakın mesafeden sağ ayağıyla golünü atarak takımını 2-0 öne geçirdi.

İLK YARI SONUCU: FATİH KARAGÜMRÜK 2-0 FENERBAHÇE

Fenerbahçe’de Mert Müldür, Fred, İsmail Yüksek ve Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkarken, yerlerine Nene, Musaba, Asensio ve Brown dahil oldu.

46' Mehmet Türkmen'in düdüğüyle 2. yarıya Fatih Karagümrük başladı.

MERT'TEN KRİTİK KURTARIŞ

52' Fatih Karagümrük’ün sol kanattan gelişen atağında Serginho ceza sahası içinde topla buluşup şutunu çekti; Mert Günok kaleyi iyi kapatarak golü önledi.

BERKAY KALEYİ YOKLADI!! TOP DIŞARIDA

56' Fatih Karagümrük’te, Berkay Özcan, Fenerbahçe ceza sahası içinin sağ tarafında topla buluştu ve şutunu çekti; top üstten dışarı çıktı.

YİĞİT KAFAYI VURDU! TOP DIŞARIDA

59' Fenerbahçe’de sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Asensio topu penaltı noktasına doğru ortaladı; Yiğit Efe Demir yükselip kafa vuruşunu yaptı, ancak top dışarı çıktı.

KARAGÜMRÜK SAVUNMASI TOPU UZAKLAŞTIRDI

62' Fenerbahçe'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Musaba, Karagümrük ceza sahası içinde topla buluşup ortasını yaptı; Karagümrük savunması araya girerek topu uzaklaştırdı.

BERKAY ÖN DİREKTE TOPU KARŞILADI

68' Fenerbahçe'nin sağ tarafta Asensio ile kullandığı köşe vuruşunda Berkay Özcan ön direkte topu kafayla karşılayarak taca gönderdi.

MUSABA ŞIK GELDİ, KALECİ ÇIKARDI

71' Musaba, sağ kanattan ceza sahası içine şık çalımlarla girip şutunu attı, yerden giden top kalecide kaldı.

MUSABA HARİKA VURDU!!! GRBIC MÜKEMMEL ÇIKARDI

79' Fenerbahçe'de sağ kanatta topla buluşan Musaba şutunu attı. Kaleci Grbic muhteşem refleksle topu kornere çeldi.

OĞUZ İÇERİ GÖNDERDİ, ANIL UZAKLAŞTIRDI

81' Oğuz Aydın'ın sağ kanattan yaptığı ortada Anıl, araya girerek topu uzaklaştırdı.

KARAGÜMRÜK PENALTI BEKLEDİ

85' Fatih Karagümrük’te Traore sağ kanattan içeri sokuldu ve Fenerbahçe ceza sahası içinde Mert Günok ile girdiği mücadelede yerde kaldı; Karagümrük penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

GUENDOUZI YOKLADI, TOP DIŞARIDA

90' Fenerbahçe'nin sol çarprazdan kazandığı frikikte Guendouzi kaleyi yokladı; top farklı şekilde auta çıktı.