Yeniçağ Gazetesi
16 Mart 2026 Pazartesi
Süper Lig devi Altay Bayındır transferinde Beşiktaş'a rakip oldu

Süper Lig devi Altay Bayındır transferinde Beşiktaş'a rakip oldu

Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır'a Beşiktaş'ın ardından bir dev takım daha talip oldu. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu
Süper Lig devi Altay Bayındır transferinde Beşiktaş'a rakip oldu - Resim: 1

Manchester United’da istediği süreleri bulamayan Altay Bayındır’ın adı son dönemde sık sık Beşiktaş ile anılıyordu.

Süper Lig devi Altay Bayındır transferinde Beşiktaş'a rakip oldu - Resim: 2

TRABZONSPOR DEVREDE

27 yaşındaki milli kaleciye bir diğer Süper Lig devi Trabzonspor talip oldu.

Süper Lig devi Altay Bayındır transferinde Beşiktaş'a rakip oldu - Resim: 3

ONANA İLE DEVAM EDİLMEYECEK

Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, gelecek sezonda kiralık olarak kadrosunda bulunan Andre Onana ile yola devam etmeme kararı aldı.

Süper Lig devi Altay Bayındır transferinde Beşiktaş'a rakip oldu - Resim: 4

Bordo-mavililer, bu doğrultuda yeni kaleci arayışlarına başladı.

Süper Lig devi Altay Bayındır transferinde Beşiktaş'a rakip oldu - Resim: 5

TRABZONSPOR'DAN ALTAY'A TELEFON

Trabzonspor yönetimi, Türkiye’ye dönmesi beklenen Altay Bayındır’a transfer teklifi ve son durumu sormak için iletişime geçti.

Süper Lig devi Altay Bayındır transferinde Beşiktaş'a rakip oldu - Resim: 6

Deneyimli kalecinin Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığı, gelecek teklifleri sezon sonunda değerlendireceği öğrenildi.

Süper Lig devi Altay Bayındır transferinde Beşiktaş'a rakip oldu - Resim: 7

1.98 boyundaki Altay Bayındır’ın Manchester United ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Süper Lig devi Altay Bayındır transferinde Beşiktaş'a rakip oldu - Resim: 8

SEZON PERFORMANSI

Milli kaleci bu sezon Manchester United formasıyla 6 maça çıkarken kalesinde 11 gol gördü.

Süper Lig devi Altay Bayındır transferinde Beşiktaş'a rakip oldu - Resim: 9

Altay Bayındır, Türkiye A Milli Futbol Takımı formasıyla 11 maça çıktı; kalesinde 16 gol gördü.

Kaynak: Spor Servisi
