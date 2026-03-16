Manchester United’da istediği süreleri bulamayan Altay Bayındır’ın adı son dönemde sık sık Beşiktaş ile anılıyordu.
Süper Lig devi Altay Bayındır transferinde Beşiktaş'a rakip oldu
Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır'a Beşiktaş'ın ardından bir dev takım daha talip oldu. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
TRABZONSPOR DEVREDE
27 yaşındaki milli kaleciye bir diğer Süper Lig devi Trabzonspor talip oldu.
ONANA İLE DEVAM EDİLMEYECEK
Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, gelecek sezonda kiralık olarak kadrosunda bulunan Andre Onana ile yola devam etmeme kararı aldı.
Bordo-mavililer, bu doğrultuda yeni kaleci arayışlarına başladı.
TRABZONSPOR'DAN ALTAY'A TELEFON
Trabzonspor yönetimi, Türkiye’ye dönmesi beklenen Altay Bayındır’a transfer teklifi ve son durumu sormak için iletişime geçti.
Deneyimli kalecinin Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığı, gelecek teklifleri sezon sonunda değerlendireceği öğrenildi.
1.98 boyundaki Altay Bayındır’ın Manchester United ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
SEZON PERFORMANSI
Milli kaleci bu sezon Manchester United formasıyla 6 maça çıkarken kalesinde 11 gol gördü.
Altay Bayındır, Türkiye A Milli Futbol Takımı formasıyla 11 maça çıktı; kalesinde 16 gol gördü.