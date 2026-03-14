Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir’i 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. RAMS Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle farkı ortaya koydu.

Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti. Başakşehir’de Yusuf Sarı’nın şutunda kaleci Uğurcan Çakır kritik bir kurtarış yaptı. Galatasaray’da Yunus Akgün ve Torreira’nın denemeleri sonuç vermedi. Davinson Sanchez’in ağlara gönderdiği top ise ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. İlk yarı 0-0 tamamlandı.

56. dakikada Başakşehir’de Ebosele, Sallai’ye yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Başakşehir sahada 10 kişi kaldı.

Kırmızı kartın hemen ardından Galatasaray öne geçti. 57. dakikada Noa Lang’ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Singo, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.



66. dakikada Yunus Akgün’ün sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topu kontrol eden Osimhen, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu.



84. dakikada Galatasaray hızlı atağında Yunus Akgün ceza sahası içinde Nhaga’ya pas verdi. Genç yıldız, boş kaleye topu göndererek Süper Lig’deki ilk golünü kaydetti. Hakem önce golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti, ancak VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı.

Kalan dakikalarda Galatasaray oyunun kontrolünü elinde tutarken, Başakşehir farkı azaltacak golü bulamadı. Mücadele 3-0 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, aldığı galibiyetle puanını 64’e yükseltirken, Başakşehir 42 puanda kaldı. Lider Galatasaray, en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile olan puan farkını 7’ye çıkardı.

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo, Sanchez, Eren, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen.

Başakşehir FK: Muhammed, Ömer Ali, Opoku, Duarte, Ebosele, Kemen, Umut, Yusuf Sarı, Brnic, Shomurodov, Selke.

GALATASARAY 3-0 BAŞAKŞEHİR (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Batuhan Kolak'ın düdüğüyle maça Galatasaray başladı.

SELKE TOPU KARŞILADI

3' Galatasaray'da Sara'nın sağ taraftan yaptığı ortada Selke topu karşıladı.

BAŞAKŞEHİR'DEN TEHLİKELİ ATAK

7' Başakşehir’de sağ kanattan Shomurodov’un ortasını Galatasaray savunması karşıladı. Top sekince Umut Güneş’in şutu geldi, ancak top az farkla auta çıktı.

BAŞAKŞEHİR SAVUNMASI TOPU KARŞILADI

9' Galatasaray’da Barış Alper, Başakşehir ceza sahası dışında gelişine şutunu çekti, ancak Başakşehir savunması topu karşıladı.

EBOSELE ARAYA GİRDİ

12' Galatasaray’da Sallai’nin pasıyla Barış Alper Yılmaz sağ kanatta topa hareketlendi, ancak Başakşehir’den Ebosele araya girerek müdahale etti.

UĞURCAN ÇIKTI VE TOPU ALDI

17' Başakşehir'de Brnic'in sol kanattan yaptığı ortada Uğurcan araya girdi ve çıkıp topu sahiplendi.

SALLAI'DEN KRİTİK HAMLE

19' Kemen’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Shomurodov kaleye yöneldi, ancak Sallai araya girerek tehlikeyi önledi.

UĞURCAN MUHTEMEŞ KURTARDI!!!

22' Başakşehir’de Selke’nin harika pasında araya Sallai girdi. Pozisyonun devamında Yusuf Sarı’nın gelişine şutu geldi, ancak kaleci Uğurcan Çakır topu güzel bir refleksle kornere çeldi.

YUNUS FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

26' Galatasaray’da Eren Elmalı, sol kanattan aldığı topu etkili bir şekilde taşıyarak ceza sahasındaki Yunus Akgün’e yerden pasını çıkardı. Yunus, müsait pozisyonda gelişine vurdu, ancak top az farkla auta gitti.

UĞURCAN'DAN BİR KRİTİK KURTARIŞ DAHA

32' Başakşehir’in sağ kanattan geliştirdiği hızlı atakta Yusuf Sarı topla buluştu ve şutunu çekti; kaleci Uğurcan Çakır topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

GALATASARAY TEHLİKELİ GELDİ

35' Galatasaray, sağ kanattan Barış Alper ile tehlikeli geldi. Barış’ın ceza sahasına gönderdiği topta karambol oluştu; top ceza sahasındaki Sara’nın önünde kaldı. Brezilyalı yıldız şutunu çekti, ancak savunmaya da çarpan top kaleci Muhammed’de kaldı.

TORREIRA DENEDİ! TOP AZ FARKLA DIŞARIDA

36' Galatasaray'da Sara'nın pasında Torreira, ceza sahası dışından şutunu çekti; yerden giden top az farkla dışarı çıktı.

SANCHEZ ATTI! KARAR OFSAYT

38' Galatasaray’ın sol kanattan kullandığı kornerde Singo kafayı vurdu, direkten dönen topu Sanchez tamamlayarak ağlara gönderdi; ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

KEMEN ARAYA GİRDİ, TOP KORNERE ÇIKTI

42' Galatasaray’ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasına gelen topa Kemen araya girerek kafayla müdahale etti ve topu kornere gönderdi.

İLK YARI SONA ERDİ: GALATASARAY 0-0 BAŞAKŞEHİR

46' Batuhan Kolak'ın düdüğüyle 2. yarıya Başakşehir başladı.

MUHAMMED YAKIN MESAFEDEN MUHTEŞEM ÇIKARDI

48' Lang’ın sağ kanattan yaptığı ortada Başakşehir savunması topu karşıladı. Seken top Sallai’nin önünde kaldı; Macar futbolcunun yakın mesafeden çektiği şutu kaleci Muhammed harika bir kurtarışla kornere çeldi.

YAKIN MESAFEDEN NET KAÇTI

52' Başakşehir’in sağ kanattan geliştirdiği atakta Kemen, ceza sahasına yerden ortasını yaptı. Arka direkte Selke’nin kayarak yaptığı vuruşta top auta çıktı.

EBOSELE 2. SARIDAN KIRMIZI KART GÖRDÜ! BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ KALDI

56' Maçın ilk yarısında sarı kart gören Ebosele, Sallai’ye yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Başakşehir sahada 10 kişi kaldı.

SINGO ATTI!!! GALATASARAY ÖNE GEÇTİ

57' Noa Lang’ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta yaptığı ortada, arka direkte topla buluşan Singo sağ ayağıyla vurarak topu ağlara gönderdi.

LANG KALEYİ YOKLADI, TOP DIŞARI ÇIKTI

62' Noa Lang, sol kanattan merkeze doğru girip şutunu attı; top dışarı çıktı.

MUHTEŞEM ŞUT!!! TOP ÜST DİREKTE TOPLADI

64' Galatasaray’ın geliştirdiği atakta Barış Alper'in sağ kanattan yaptığı ortada Osimhen’in olağanüstü bir vuruş geldi, top üst direkten döndü.

OSİMHEN ATTI!!! FARK 2'YE ÇIKTI

66' Yunus Akgün’ün sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Osimhen, topu kontrol ettikten sonra sağ ayağıyla ağlara gönderdi. Başakşehir savunmasının son müdahalesi ise yeterli olmadı.

SANCHEZ TOPU KARŞILADI

71' Başakşehir'de Onur Bulut'un sol kanattan yaptığı ortada topu Davinson Sanchez karşıladı.

SAVUNMA TOPU KORNERE ATTI

78' Lang'ın pasında sol kanattan hareketlenen Eren'in pasında savunma topu uzaklaştıramadı; devamında Sallai'nin çevirdiği topu savunma kornere attı.

NHAGA ATTI! GALATASARAY FARKI 3'E ÇIKARDI

86' Galatasaray’ın hızlı atağında Yunus Akgün, ceza sahası içinde Nhaga’ya pasını verdi. Genç yıldız, boş kaleye topu göndererek golünü kaydetti. Hakem önce golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti, ancak VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı. Nhaga, Süper Lig’deki ilk golünü atmış oldu.