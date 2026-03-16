ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında kritik bir sözleşme imzalandı. Bu anlaşma kapsamında güdüm sistemlerinin tedariki gerçekleştirilecek.

Sözleşme tutarı: 111 milyon 850 bin ABD doları. Teslimat dönemi ise 2027 ve 2028 yılları arasında planlanıyor.

Amaç Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hassas vuruş kabiliyetini artırmak ve yerli güdüm teknolojilerini envantere kazandırmak olarak belirtildi.

Bu anlaşma, ASELSAN'ın güdüm sistemleri alanındaki yerli ve milli üretim gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.

İHRACAT ODAKLI 54,6 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME

ASELSAN'ın ikinci büyük anlaşması ise yurt içi bir platform üreticisi ile yapıldı. Bu sözleşme, yurt dışındaki kullanıcılara teslim edilmek üzere elektro-optik sistemlerin tedarikini kapsıyor.

Sözleşme tutarı 54 milyon 600 bin ABD doları sözleşmenin kapsamı ise;

Elektro-optik sistemler (keşif, gözetleme ve hedefleme amaçlı yüksek teknolojili ürünler)

Bu sözleşme de ASELSAN'ın ihracat performansına doğrudan katkı sağlayacak ve Türk savunma sanayiinin küresel pazardaki rekabet gücünü artıracak.

Söz konusu sistemler, uluslararası platformlarda kullanılmak üzere teslim edilecek

TOPLAMDA 166 MİLYON 450 BİN DOLARLIK YENİ İŞ HACMİ

İki ayrı sözleşmenin toplam değeri 166 milyon 450 bin ABD doları seviyesine ulaştı. ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı resmi açıklamada bu yeni iş ilişkilerini duyurdu.

Şirket yetkilileri, bu anlaşmaların ASELSAN'ın sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda atılmış stratejik adımlar olduğunu vurguladı. Hem yerli tedarik hem de ihracat odaklı bu gelişmeler, Türk savunma sanayiinin bağımsızlığını ve küresel rekabet gücünü daha da ileri taşıyacak.

ASELSAN'ın güdüm sistemleri ve elektro-optik teknolojilerindeki uzmanlığı, Türkiye'nin savunma ihracatında yeni rekorlara imza atmasına zemin hazırlıyor.