İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan suç örgütüne üye olma ve kara para aklama iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gözaltı yapıldı. geçmişte AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu'nun 12 milyon lira rüşvet istediğini iddia eden Marka Holding'in sahibi Mine Biçer, gözaltına alındı.

Rüşvet iddiaları gündemi sarsmıştı

Organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Sedat Peker, bir dönem paylaştığı ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran, 'ifşa' olarak adlandırılan video ve tweetlerde, 'Deliçavuş' isimli sosyal medya hesabında Taşkesenlioğlu'nun danışmanlık adı altında Biçer'den 12 milyon lira rüşvet istediğini yazmıştı.

Biçer bu iddiaları önce kabul etmiş ve konuyla ilgili CİMER'e şikayette bulunduğunu dile getirmişti. Daha sonra bir anda ifadesini değiştiren Biçer, "Taşkesenlioğlu benden rüşvet istemedi, ben de rüşvet teklif etmedim" demişti.