Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Zorlu mücadelede Siyah Beyazlılar sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Gençlerbirliği'nden Beşiktaş'a ağır suçlama: Maç sonu zehir zemberek sözler...
Gençlerbirliği Başkan Vekili Adnan Duman, Beşiktaş maçı sonrası kırmızı kart kararına yönelik sert açıklamalarda bulundu. Adnan Duman, 'Beşiktaş'ın sözde adaletsiz olduğunu düşündüğü derbinin telafisini Ankara'da yaptılar.' dedi.Furkan Çelik
BEŞİKTAŞ OLAITAN VE ORKUN KÖKÇÜ İLE SONUCA GİTTİ
Kümede kalma savaşı veren Gençlerbirliği'nin direncini kırmakta zorlanan Beşiktaş ikinci yarıda Olaitan ve Orkun Kökçü'nün golleriyle sonuca gitmesini bildi.
VOLKAN DEMİREL KIRMIZI KARTI AĞIR BULMUŞTU
Maçın ardından hakem kararları tartışma konusu oldu. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel maç sonu röportajında 18. dakikada Sekou Koita'ya gösterilen kırmızı kartın ağır olduğunu savunmuştu.
GENÇLERBİRLİĞİ BAŞKAN VEKİLİ ADNAN DUMAN SERT KONUŞTU
Gençlerbirliği Başkan Vekili Adnan Duman de Eryaman Stadyumu'nun çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak hakem kararlarına sert tepki gösterdi.
'FUTBOL DEĞİL ADALETSİZLİK İZLEDİK'
Açıklamasında, "Bu akşam sahada futbol değil adaletsizlik izledik." diyen Adnan Duman, hakem yönetimiyle berabere Beşiktaş'a iğneleyici sözlerle yüklendi.
'SÖZDE ADALETSİZ DERBİNİN TELAFİSİNİ ANKARA'YA BIRAKTILAR'
Adnan Duman, "Rakibimizin geçen haftadan sözde adaletsiz olduğunu düşündüğü maçın telafisini bu haftaya, Ankara'ya bıraktılar. Ciddi manada geçen haftanın bir telafisi niteliğinde olan kırmızı kart, maçın seyrini baştan sona değiştirdi." diye konuştu.
'103 YILLIK ANKARA ÇINARINI KATLETTİLER'
Duman ayrıca, "Ciddi manada hakem hatalarının ön planda olduğu… 103 yıllık Ankara kulübünü, ciddi manada Ankara çınarını böyle katlettiler. Futbol adaletten beslenir, adaletten yükselir." sözleriyle serzenişini sürdürdü.
'GENÇLERBİRLİĞİ'NİN HAKKINI DAHA FAZLA SAVUNACAĞIZ'
Son olarak ilerleyen haftalarda bu konularda daha dikkatli olacaklarını belirten Başkan Vekili Adnan Duma, "Bundan sonra Gençlerbirliği'nin hakkını daha fazla savunacağız. Önümüzdeki süreçte bu işlerin nasıl takip edildiğini bütün kamuoyu hep birlikte yaşayarak görecek." dedi.