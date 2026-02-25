Filipinler Donanması, Türk savunma sanayi devi ASELSAN tarafından üretilen gelişmiş silah sistemleriyle donatılan ilk açık deniz devriye gemisi BRP Rajah Sulayman'ı (PS-20) düzenlenen törenle envanterine kattı. Güney Kore'de inşa edilen gemi, bölgedeki asimetrik tehditlere karşı ASELSAN MUHAFIZ sistemiyle korunacak.
Türk donanmasını satın aldılar: Kardeş ülkeye büyük güç katacak
Filipinler Donanması, Türk savunma sanayi devi ASELSAN tarafından üretilen gelişmiş silah sistemleriyle donatılan ilk açık deniz devriye gemisi BRP Rajah Sulayman'ı envanterine kattı.Derleyen: Hava Demir
TÜRK SAVUNMA TEKNOLOJİSİ PASİFİK SULARINDA
Filipinler’in deniz savunma kapasitesini artırma hedefiyle başlattığı modernizasyon programı kapsamında kritik bir eşik aşıldı. 24 Şubat 2026 tarihinde Subic Körfezi’nde gerçekleştirilen törenle, BRP Rajah Sulayman (PS-20) açık deniz devriye gemisi resmen hizmete alındı.
Gemi, ana silah sistemlerinin yanı sıra ikincil savunma katmanında tamamen Türk mühendisliği ürünü olan ASELSAN SMASH (MUHAFIZ) 30 mm Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi’ni kullanıyor.
ASELSAN SMASH (MUHAFIZ) NEDEN TERCİH EDİLDİ?
ASELSAN’ın ihraç başarısı yakalayan MUHAFIZ sistemi, gemiye şu kritik yetenekleri kazandırıyor:
Yüksek Hassasiyet:
Hareketli platformlarda bile hedefi tam isabetle vurma kabiliyeti.
Gece/Gündüz Operasyonu:
Entegre termal kamera ve lazer mesafe ölçer ile her türlü hava koşulunda görüş.
Otomatik Hedef Takibi:
Asimetrik tehditlere, botlara ve dronlara karşı hızlı reaksiyon verme.
BRP Rajah Sulayman, çok uluslu bir teknoloji harmanı olarak dikkat çekiyor:
Ana Silah: İtalyan Leonardo üretimi 76 mm Super Rapid top.
İkincil Silah: İki adet ASELSAN SMASH 30 mm sistemi.
Savunma: Danimarka üretimi Terma C-Guard dekoy sistemleri.
Bu teslimat, ASELSAN'ın Filipinler pazarındaki varlığını güçlendirdiğini gösteriyor. Daha önce de Filipinler'in Jose Rizal sınıfı fırkateynlerinde ve Sahil Güvenlik gemilerinde ASELSAN sistemlerinin tercih edildiği biliniyordu.
Filipinler Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı General Romeo Brawner'ın katılımıyla Subic Körfezi'ndeki Deniz Operasyon Üssü'nde gerçekleştirilen törende, gemiyle birlikte bir adet hızlı taarruz botu da envantere girdi.
Güney Koreli HD Hyundai Heavy Industries (HHI) tarafından inşa edilen bu yeni sınıf gemi, Filipinler'in münhasır ekonomik bölgesini koruma ve arama-kurtarma faaliyetlerini yürütme kabiliyetini artıracak. Savunma analistleri, ASELSAN sistemlerinin tercih edilmesini Türkiye ile Filipinler arasındaki savunma sanayii iş birliğinin stratejik bir derinlik kazandığının kanıtı olarak değerlendiriyor.