Türk donanmasını satın aldılar: Kardeş ülkeye büyük güç katacak

BRP Rajah Sulayman, çok uluslu bir teknoloji harmanı olarak dikkat çekiyor:

Ana Silah: İtalyan Leonardo üretimi 76 mm Super Rapid top.

İkincil Silah: İki adet ASELSAN SMASH 30 mm sistemi.

Savunma: Danimarka üretimi Terma C-Guard dekoy sistemleri.



Bu teslimat, ASELSAN'ın Filipinler pazarındaki varlığını güçlendirdiğini gösteriyor. Daha önce de Filipinler'in Jose Rizal sınıfı fırkateynlerinde ve Sahil Güvenlik gemilerinde ASELSAN sistemlerinin tercih edildiği biliniyordu.