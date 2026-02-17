Yeniçağ Gazetesi
17 Şubat 2026 Salı
Aselsan onlarca personel alacak

Aselsan onlarca personel alacak

Aselsan onlarca yeni ve açık pozisyon olduğunu duyurdu. Aselsan personel alımının açık kadrolarını sizler için derledik.

İş Geliştirme ve Pazarlama Destek Uzmanı

Program Kalite Mühendisi

İHA Önleme Sistem Mühendisi

SAP BW Uzmanı

Kapasite Yönetimi ve Tedarikçi Entegrasyon Mühendisi

Radar Elektronik Harp Sistem Mühendisi

Anahtarlama&Ağ Yönetimi Sistem Tasarım Mühendisi

Gömülü Yazılım Test ve Doğrulama Mühendisi

Komuta Kontrol Yazılım Tasarım Mühendisi

Ürün Güvenliği Test Mühendisi

Güç Elektroniği Donanım Tasarım Mühendisi

Veri Analizi ve Bilgi Yönetimi Mühendisi

Kullanıcı Arayüz Yazılım Mühendisi

Yapısal Analiz ve Test Mühendisi

Gömülü Yazılım Tasarım Mühendisi

Dijital Dönüşüm Proje Mühendisi

Teknoloji ve Akıllı Sistemler Mühendisi

Frontend Yazılım Mühendisi

Prototip Donanım Geliştirme Endüstri Mühendisi

DevOps Mühendisi

Paketleme ve Sevkiyat Mühendisi

Radar ve Elektronik Harp Atölye Planlama Mühendisi

Isıl Tasarım Sistem Mühendisi

Deniz Navigasyon Sistemleri Proje Yöneticisi

Üretim Test / Analiz Mühendisi

Radar ve Elektronik Harp Sistem Üretim Mühendisi

Sistem Hata Yönetimi Mühendisi

Elektrik Elektronik Sistem Mühendisi

Elektrik-Elektronik Mühendisi

Makine Mühendisi

Sistem Tasarım Mühendisi

Tecrübeli .NET Yazılım Tasarım Mühendisi

Robotik Otomasyon Mühendisi

Teamcenter PLM Sistem Yöneticisi

Analog ve Sayısal Elektronik Tasarım Mühendisi

Prototip Donanım Geliştirme Kablaj Tasarım Mühendisi

Elektro-Optik Sistemler Üretim Mühendisi

RF/Mikrodalga Tasarım Mühendisi

Sayısal Tasarım Mühendisi

Tasarım Kalite Mühendisi

Prototip Donanım Geliştirme Baskı Devre Kart (BDK) Tasarım Mühendisi

Sistem Üretim Kalite Mühendisi

Elektronik Tasarım Mühendisi

Hava Savunma Komuta Kontrol Proje Değerlendirme ve Analiz Mühendisi

Silah Sistemleri Sistem Mühendisi

Hava Haberleşme Sistem Tasarım Mühendisi

Teslimat Planlama Mühendisi

İş Geliştirme ve Pazarlama Uzmanı- Orta Asya

Program Kalite Güvencesi Mühendisi

Mekanik Tasarım Mühendisi

PLM Proje Yöneticisi

Donanım Tasarım Mühendisi

Bilgisayar Mühendisi

İş Geliştirme ve Pazarlama Uzmanı- Orta Doğu

Üretim Planlama Mühendisi

Orta Seviye Full-Stack Yazılım Geliştirici

