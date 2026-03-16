ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş 17 gündür devam ediyor. İki ülkenin saldırılarına karşılık olarak İran bölgedeki ABD üslerini vuruyor.

Washington yönetimi, savaşın en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nın açılması için planlar yaparken ABD Başkanı Trump NATO’yu tehdit etti. Trump, Boğaz’ın açılması için yardım gelmemesi durumunda NATO’yu çok kötü bir geleceğin geleceğini savundu.

İşte savaşın 17’nci gününde yaşananlar…

IRAK’TAKİ ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ’NE YENİ SALDIRI

Irak’ın başkenti Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği’ne bir saldırı daha gerçekleştiği öğrenildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre İHA saldırısına karşı hava savunma sistemleri devreye girdi.

İRAN’DA OKULU VURDULAR

İran’da bir erkek okuluna şafak vakti saldırı düzenlendiği öğrenildi. ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırıda okulun ciddi şekilde tahrip olduğu öğrenildi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken çevredeki binaların da hasar gördüğü belirtiliyor. Böylece savaşın başından bu yana ikinci defa bir okula saldırı düzenlendi. Savaşın ilk günlerinde bir kız okuluna düzenlenen saldırıda çoğu öğrenci 160’tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

DUBAİ HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Birleşik Arap Emirlikleri, yakınlarındaki bir yakıt deposuna isabet eden insansız hava aracının (İHA) sebep olduğu yangın nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşların geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Yangının kontrol altına alındığı belirtilirken herhangi bir ölü ya da yaralı olmadığı ifade edildi.

İSRAİL’DEN LÜBNAN İDDİASI: MAYIS AYINA KADAR DEVAM EDEBİLİR

İsrail’in 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik başlattığı genişletilmiş saldırıların 21-22 Mayıs’taki Şavuot Bayramı’na kadar sürebileceği iddia edildi. Yedioth Ahronoth gazetesinin askeri yetkililere dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu Lübnan sınırında bir tampon bölge oluşturmak amacıyla kara işgalini 7-9 kilometre derinliğin ötesine taşımayı ve bombardımanları iç kesimlere yaymayı planlıyor.

AYRINTILAR GELİYOR...